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Еврейское наследие Вильнюса

5
6 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
До Великой Отечественной войны евреи составляли более 40% населения Вильнюса.

Здесь жили ученые и раввины, оставившие после себя много культурных памятников и научных трудов.

Мы отправимся на прогулку 👣 по еврейскому кварталу, чтобы изучить их наследие.

Посетим синагогу и музей 🖼 Гаона.

При желании экскурсию ⛳ можно заменить поездкой на еврейские кладбища и мемориал Панеряй.

Или выбрать оба варианта.

Полная экскурсия займет 5 часов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Еврейское наследие Вильнюса
Еврейское наследие Вильнюса

Что вы увидите

  • еврейскийу квартал Старого города
  • синагога
  • Гаон
  • еврейское кладбище
  • мемориал Панеряй
Евреи в Литве живут уже более 700 лет. В течение этого периода времени они создали богатую и разнообразную культуру. В Вильнюсе жили и работали известные иудейские ученые и раввины. Не зря Вильнюс называли «Северным Иерусалимом».
Трагедия Второй мировой войны — Холокост — оставили свои глубокие черные следы. Но и сейчас можно найти следы подлинной еврейской культуры, вновь созданные памятные знаки, работающие культурные центры, синагогу.

Эту экскурсию ⛳ составляют 2 части (можно заказывать каждую отдельно):

  • 1. Пешая экскурсия по еврейскому кварталу Старого города, посещение синагоги, музея Гаона — 3 часа.
  • 2. Экскурсия на автомобиле 🚘, посещение бывших и существующих еврейских кладбищ, мемориал Панеряй — 2 часа.
Что входит
  • услуги гида
  • трансфорт (для билетов "полная экскурсия" и "автомобильная экскурсия")
Что не входит
  • трансфер (для билета "пешая экскурсия")
  • билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Еврейское наследие Вильнюса
Еврейское наследие Вильнюса
Еврейское наследие Вильнюса
Еврейское наследие Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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6 отзывов оставили туристы

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