Евреи в Литве живут уже более 700 лет. В течение этого периода времени они создали богатую и разнообразную культуру. В Вильнюсе жили и работали известные иудейские ученые и раввины. Не зря Вильнюс называли «Северным Иерусалимом».

Трагедия Второй мировой войны — Холокост — оставили свои глубокие черные следы. Но и сейчас можно найти следы подлинной еврейской культуры, вновь созданные памятные знаки, работающие культурные центры, синагогу.

Эту экскурсию ⛳ составляют 2 части (можно заказывать каждую отдельно):