Евреи в Литве живут уже более 700 лет. В течение этого периода времени они создали богатую и разнообразную культуру. В Вильнюсе жили и работали известные иудейские ученые и раввины. Не зря Вильнюс называли «Северным Иерусалимом».
Трагедия Второй мировой войны — Холокост — оставили свои глубокие черные следы. Но и сейчас можно найти следы подлинной еврейской культуры, вновь созданные памятные знаки, работающие культурные центры, синагогу.
Эту экскурсию ⛳ составляют 2 части (можно заказывать каждую отдельно):
1. Пешая экскурсия по еврейскому кварталу Старого города, посещение синагоги, музея Гаона — 3 часа.
2. Экскурсия на автомобиле 🚘, посещение бывших и существующих еврейских кладбищ, мемориал Панеряй — 2 часа.
Что входит
услуги гида
трансфорт (для билетов "полная экскурсия" и "автомобильная экскурсия")
Что не входит
трансфер (для билета "пешая экскурсия")
билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.