И Иван Баальбек - гордость Древнего Рима Интересно, насыщенно, вкусно. Гид совсем не скучный. Экскурсия динамичная.

И Иван Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос Все отлично. Гид обладает классическими академическими знаниями, достаточными для большинства экскурсантов. При этом нет ощущения во время экскурсии, что время остановилось. При желании, можно расширить и углубить диалог, если обладаете достаточной эрудицией.

А Алексей Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день читать дальше комфортно, я получил очень много интересной информации, мы посетили все достопримечательности, до которых можно было успеть доехать) Очень позитивно, интересно, емко. После окончания экскурсии даже заехали на дегустацию вин местной винодельни. Рекомендую очень! Спасибо! Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально

С Станислав Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание

И Ирина Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос читать дальше буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то

К Ксения Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!

Л Любовь Баальбек - гордость Древнего Рима Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)

Л Любовь Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!