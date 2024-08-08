9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван8 августа 2024Интересно, насыщенно, вкусно. Гид совсем не скучный. Экскурсия динамичная.
- ИИван6 августа 2024Все отлично. Гид обладает классическими академическими знаниями, достаточными для большинства экскурсантов. При этом нет ощущения во время экскурсии, что время остановилось. При желании, можно расширить и углубить диалог, если обладаете достаточной эрудицией.
- ААлексей12 июня 2024Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально
- ССтанислав16 мая 2024Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
- ИИрина26 апреля 2024Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
- ККсения24 марта 2024Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
- ЛЛюбовь19 января 2024Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
- ЛЛюбовь19 января 2024Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
- ЕЕвгений15 июня 2023Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.
Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Бейруту в сентябре 2024
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