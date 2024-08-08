На Рождество – экскурсии в Бейруте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Бейруте на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Баальбек - гордость Древнего Рима
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
На машине
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    8 августа 2024
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Интересно, насыщенно, вкусно. Гид совсем не скучный. Экскурсия динамичная.
  • И
    Иван
    6 августа 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Все отлично. Гид обладает классическими академическими знаниями, достаточными для большинства экскурсантов. При этом нет ощущения во время экскурсии, что время остановилось. При желании, можно расширить и углубить диалог, если обладаете достаточной эрудицией.
  • А
    Алексей
    12 июня 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Я был на экскурсии в апреле в г. Бейрут с Екатериной. У меня очень позитивные впечатления! Прекрасный гид, все максимально
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    комфортно, я получил очень много интересной информации, мы посетили все достопримечательности, до которых можно было успеть доехать) Очень позитивно, интересно, емко. После окончания экскурсии даже заехали на дегустацию вин местной винодельни. Рекомендую очень! Спасибо!

  • С
    Станислав
    16 мая 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
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    буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила

  • К
    Ксения
    24 марта 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
  • Е
    Евгений
    15 июня 2023
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.

Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Бейруту в сентябре 2024
Сейчас в Бейруте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Бейруте (Ливан 🇱🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 33 ⭐ отзыва, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ливана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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