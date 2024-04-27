Попробовать ливанское и сирийское вино, погрузиться в ремесленные секреты и увидеть Пальмиру
А продолжим в уютной и душевной Сирии, заглядывая в антикварные мастерские, общаясь с местными жителями и любуясь античными, христианскими и мусульманскими святынями.
Вы побываете на виноградниках и увидите замок госпитальеров, попробуете местную кухню и спуститесь в подземный храм. А ещё выпьем чашечку кофе в отеле, где останавливались Агата Кристи и Иван Бунин!
апр
Описание
Организационные детали
Для граждан РФ виза в Ливан ставится по факту пересечения границы, граждане Казахстана оформляют визу заранее в консульстве. Для получения визы в Сирию Вам необходимо будет отправить копию основной страницы паспорта, всем оформлением займемся мы.
Если в вашем паспорте есть любые отметки государства Израиль (например, виза или даже штамп об отказе в визе), в визе в Сирию и Ливан вам будет отказано.
Из-за санкций в Сирии не работают банковские карты: не получится оплатить картой или снять деньги в банкоматах. Берите с собой наличные доллары США, по приезду вы сможете обменять их на местную валюту
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Бейрута и отвезём в отель за доплату.
Прогулка по Бейруту и Харисская Богоматерь
Сегодня будем гулять по городу, который туристы прозвали «Парижем Ближнего Востока». Убедимся, что прозвище ему дали неслучайно: пройдёмся по роскошным богемным кварталам со множеством кафе, которые так и манят выпить чашечку кофе. А ещё услышим на улицах удивительную смесь арабского, французского и английского.
На обед попробуем ливанскую кухню в ресторане, а затем поднимемся на вершину горы Хариса. Здесь вы увидите статую Харисской Богоматери, к которой стекаются паломники со всего мира.
Храмовый комплекс Баальбек и старинная винодельня
Поедем в самый большой на Ближнем Востоке античный храмовый комплекс, в который входят храмы Юпитера, Вакха и Венеры. На экскурсии вы погрузитесь в удивительные тайны архитектурного шедевра и узнаете, как древним людям удалось вырубать в скале блоки весом в 1000 тонн.
Выпьем чашечку кофе в отеле «Пальмира». Он имеет богатую историю: здесь останавливались Агата Кристи и Иван Бунин!
После обеда побываем на одной из старейших виноделен в Ливане.
Кедровый заповедник в Горном Ливане
Отправляемся за пределы Бейрута. Наша цель — Горный Ливан. Заедем в городок Дейр эль Амар, а оттуда — в кедровый заповедник. Некоторым деревьям здесь более 3000 лет! Побродим в лесу, вдыхая свежие ароматы и фотографируясь с символами Ливана. Кедр изображён на флаге, гербе, монетах и валюте.
Пообедаем в историческом дворце, а после ужина, по желанию, узнаем, чем живёт ночной Бейрут.
Улочки Дамаска и мастерская мистера Гибриэля
Прибудем в Дамаск и начнём прогулку, но не с обычных достопримечательностей. Будем бродить по атмосферным улочкам, заглядывать в уютные дворики и антикварные мастерские. Попьём кофе в колоритном отеле и продолжим прогулку. Сегодня вы побываете в местах, путь в которые знают лишь местные!
Следующая точка маршрута — мастерская мистера Гибриэля, всю жизнь занимающегося изготовлением шкатулок из дерева по древней дамасской технологии, которая передавалась в его семье из поколения в поколение. Вы рассмотрите необычные работы мастера и узнаете, как Габи продолжал творить даже во время войны.
Монастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-Шевалье
Утром поедем в монастырь Святой Фёклы в деревне Маалюля, где до сих пор говорят на арамейском языке. Главная реликвия церкви — мощи раннехристианской святой, одной из первых монахинь, посвятивших свою жизнь Христу и не отказавшейся от своих убеждений даже на суде.
Затем отправимся в крепость госпитальеров — замок Крак-де-Шевалье 11 века. А завершим программу визитом на винодельню, где вы попробуете сирийское вино и узнаете, как её владелец продолжает заниматься любимым делом даже в сложных экономических условиях.
Экскурсия в Пальмиру
Нас ждёт путешествие в оазис Сирийской пустыни — античный город, затерявшийся в бесконечных песчаных дюнах. Пальмира занимала выгодное положение на торговых путях, связывающих запад и восток, и впитывала в себя лучшее из многообразия различных культур.
Многое было разрушено, но мы оживим камни и колонны в воображении. Сейчас они несут в себе ещё больше смыслов и значения. Пальмира — это не просто древний город, это символ победы и возрождения.
Вечером вернёмся в Дамаск.
Мечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храм
Позавтракаем и отправимся в мечеть Омейядов 8 века — одну из главных святынь мусульманского мира, где находится могила Иоанна Крестителя или пророка Яхьи.
Пройдёмся по внутреннему двору мечети, который является точной копией мечети Пророка в Медине, и прогуляемся до церкви Святого Анания, где, согласно летописи, крестили апостола Павла. Спустимся в древний подземный храм, где скрывались от гонений древнеримские христиане.
Вечером вас ждёт прощальный ужин и небольшой сюрприз.
Отъезд
После завтрака — трансфер в Ливан, аэропорт Бейрута.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Бейрута, время встречи зависит от вашего рейса. Трансфер до отеля за доплатуЗавершение: Аэропорт Бейрута, время зависит от вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.