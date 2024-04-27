Начнём наше большое путешествие с колоритного Бейрута в Ливане с его парижскими улочками, знаменитыми кедрами, горными пейзажами и насыщенной ночной жизнью. А продолжим в уютной и душевной Сирии, заглядывая в антикварные мастерские, общаясь с местными жителями и любуясь античными, христианскими и мусульманскими святынями. Вы побываете на виноградниках и увидите замок госпитальеров, попробуете местную кухню и спуститесь в подземный храм. А ещё выпьем чашечку кофе в отеле, где останавливались Агата Кристи и Иван Бунин!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Ливан ставится по факту пересечения границы, граждане Казахстана оформляют визу заранее в консульстве. Для получения визы в Сирию Вам необходимо будет отправить копию основной страницы паспорта, всем оформлением займемся мы.

Если в вашем паспорте есть любые отметки государства Израиль (например, виза или даже штамп об отказе в визе), в визе в Сирию и Ливан вам будет отказано.

Из-за санкций в Сирии не работают банковские карты: не получится оплатить картой или снять деньги в банкоматах. Берите с собой наличные доллары США, по приезду вы сможете обменять их на местную валюту