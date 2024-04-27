2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию

Попробовать ливанское и сирийское вино, погрузиться в ремесленные секреты и увидеть Пальмиру

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Начнём наше большое путешествие с колоритного Бейрута в Ливане с его парижскими улочками, знаменитыми кедрами, горными пейзажами и насыщенной ночной жизнью.

А продолжим в уютной и душевной Сирии, заглядывая в антикварные мастерские, общаясь с местными жителями и любуясь античными, христианскими и мусульманскими святынями.

Вы побываете на виноградниках и увидите замок госпитальеров, попробуете местную кухню и спуститесь в подземный храм. А ещё выпьем чашечку кофе в отеле, где останавливались Агата Кристи и Иван Бунин!
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
2 сердца Ближнего Востока: тур-погружение в Ливан и Сирию
Ближайшие даты:
27
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза в Ливан ставится по факту пересечения границы, граждане Казахстана оформляют визу заранее в консульстве. Для получения визы в Сирию Вам необходимо будет отправить копию основной страницы паспорта, всем оформлением займемся мы.

Если в вашем паспорте есть любые отметки государства Израиль (например, виза или даже штамп об отказе в визе), в визе в Сирию и Ливан вам будет отказано.

Из-за санкций в Сирии не работают банковские карты: не получится оплатить картой или снять деньги в банкоматах. Берите с собой наличные доллары США, по приезду вы сможете обменять их на местную валюту

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Бейрута и отвезём в отель за доплату.

2 день

Прогулка по Бейруту и Харисская Богоматерь

Сегодня будем гулять по городу, который туристы прозвали «Парижем Ближнего Востока». Убедимся, что прозвище ему дали неслучайно: пройдёмся по роскошным богемным кварталам со множеством кафе, которые так и манят выпить чашечку кофе. А ещё услышим на улицах удивительную смесь арабского, французского и английского.

На обед попробуем ливанскую кухню в ресторане, а затем поднимемся на вершину горы Хариса. Здесь вы увидите статую Харисской Богоматери, к которой стекаются паломники со всего мира.

Прогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская БогоматерьПрогулка по Бейруту и Харисская Богоматерь
3 день

Храмовый комплекс Баальбек и старинная винодельня

Поедем в самый большой на Ближнем Востоке античный храмовый комплекс, в который входят храмы Юпитера, Вакха и Венеры. На экскурсии вы погрузитесь в удивительные тайны архитектурного шедевра и узнаете, как древним людям удалось вырубать в скале блоки весом в 1000 тонн.

Выпьем чашечку кофе в отеле «Пальмира». Он имеет богатую историю: здесь останавливались Агата Кристи и Иван Бунин!

После обеда побываем на одной из старейших виноделен в Ливане.

Храмовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельняХрамовый комплекс Баальбек и старинная винодельня
4 день

Кедровый заповедник в Горном Ливане

Отправляемся за пределы Бейрута. Наша цель — Горный Ливан. Заедем в городок Дейр эль Амар, а оттуда — в кедровый заповедник. Некоторым деревьям здесь более 3000 лет! Побродим в лесу, вдыхая свежие ароматы и фотографируясь с символами Ливана. Кедр изображён на флаге, гербе, монетах и валюте.

Пообедаем в историческом дворце, а после ужина, по желанию, узнаем, чем живёт ночной Бейрут.

Кедровый заповедник в Горном ЛиванеКедровый заповедник в Горном ЛиванеКедровый заповедник в Горном ЛиванеКедровый заповедник в Горном Ливане
5 день

Улочки Дамаска и мастерская мистера Гибриэля

Прибудем в Дамаск и начнём прогулку, но не с обычных достопримечательностей. Будем бродить по атмосферным улочкам, заглядывать в уютные дворики и антикварные мастерские. Попьём кофе в колоритном отеле и продолжим прогулку. Сегодня вы побываете в местах, путь в которые знают лишь местные!

Следующая точка маршрута — мастерская мистера Гибриэля, всю жизнь занимающегося изготовлением шкатулок из дерева по древней дамасской технологии, которая передавалась в его семье из поколения в поколение. Вы рассмотрите необычные работы мастера и узнаете, как Габи продолжал творить даже во время войны.

Улочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера ГибриэляУлочки Дамаска и мастерская мистера Гибриэля
6 день

Монастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-Шевалье

Утром поедем в монастырь Святой Фёклы в деревне Маалюля, где до сих пор говорят на арамейском языке. Главная реликвия церкви — мощи раннехристианской святой, одной из первых монахинь, посвятивших свою жизнь Христу и не отказавшейся от своих убеждений даже на суде.

Затем отправимся в крепость госпитальеров — замок Крак-де-Шевалье 11 века. А завершим программу визитом на винодельню, где вы попробуете сирийское вино и узнаете, как её владелец продолжает заниматься любимым делом даже в сложных экономических условиях.

Монастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-ШевальеМонастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-ШевальеМонастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-ШевальеМонастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-ШевальеМонастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-ШевальеМонастырь Святой Фёклы и замок Крак-де-Шевалье
7 день

Экскурсия в Пальмиру

Нас ждёт путешествие в оазис Сирийской пустыни — античный город, затерявшийся в бесконечных песчаных дюнах. Пальмира занимала выгодное положение на торговых путях, связывающих запад и восток, и впитывала в себя лучшее из многообразия различных культур.

Многое было разрушено, но мы оживим камни и колонны в воображении. Сейчас они несут в себе ещё больше смыслов и значения. Пальмира — это не просто древний город, это символ победы и возрождения.

Вечером вернёмся в Дамаск.

Экскурсия в ПальмируЭкскурсия в ПальмируЭкскурсия в ПальмируЭкскурсия в ПальмируЭкскурсия в ПальмируЭкскурсия в Пальмиру
8 день

Мечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храм

Позавтракаем и отправимся в мечеть Омейядов 8 века — одну из главных святынь мусульманского мира, где находится могила Иоанна Крестителя или пророка Яхьи.

Пройдёмся по внутреннему двору мечети, который является точной копией мечети Пророка в Медине, и прогуляемся до церкви Святого Анания, где, согласно летописи, крестили апостола Павла. Спустимся в древний подземный храм, где скрывались от гонений древнеримские христиане.

Вечером вас ждёт прощальный ужин и небольшой сюрприз.

Мечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храмМечеть Омейядов, церковь Святого Анания и подземный храм
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в Ливан, аэропорт Бейрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бейрута, время встречи зависит от вашего рейса. Трансфер до отеля за доплату
Завершение: Аэропорт Бейрута, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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