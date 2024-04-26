Сирия — колыбель многих цивилизаций, а её древние памятники — мировое наследие. Здесь живёт тысячелетняя история и переплетаются христианская и мусульманская культуры. Едем знакомиться со столицей, в которую пророк Мухаммед отказался войти, сказав, что в рай можно войти лишь однажды. Погуляем по городу-музею Босра, построенному из чёрного базальта, и заглянем в деревни, где до сих пор говорят на аравийском языке. Будем пробовать восточную кухню и местное вино, купаться в Средиземном море и встречать по-прежнему добрых людей. А ещё тут очень красиво и совершенно безопасно.

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Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18

Для въезда в Сирию гражданам РФ нужна виза и приглашение от местного агентства. Приглашение и виза для участников тура включены в стоимость, оформляются на границе.

Для въезда в Ливан гражданам РФ виза не нужна.

Главные требование для въезда в Сирию — отсутствие штампов Израиля в паспорте. Это важно! В том числе штампов о наземном пересечении границы из Иордании или Египта в Израиль.

Также в паспорте не должно быть штампов о посещении Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Египет).

Дресс-код для туристов в Сирии есть, но очень мягкий. Мужчинам нежелательно надевать шорты, а девушкам — откровенные наряды и юбки выше колен. Это не запрещено, просто вам будет некомфортно от взглядов. Голову покрывать не надо, футболки и штаны носить можно.

В мечетях и святых местах строже: необходимо покрыть голову и быть прилично одетым.

Алкоголь и табак разрешены. В магазинах и ресторанах продают местные пиво и вино.