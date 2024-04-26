Побывать на древней земле, искупаться в море и попробовать сирийское вино
Едем знакомиться со столицей, в которую пророк Мухаммед отказался войти, сказав, что в рай можно войти лишь однажды.
Погуляем по городу-музею Босра, построенному из чёрного базальта, и заглянем в деревни, где до сих пор говорят на аравийском языке.
Будем пробовать восточную кухню и местное вино, купаться в Средиземном море и встречать по-прежнему добрых людей. А ещё тут очень красиво и совершенно безопасно.
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18
Для въезда в Сирию гражданам РФ нужна виза и приглашение от местного агентства. Приглашение и виза для участников тура включены в стоимость, оформляются на границе.
Для въезда в Ливан гражданам РФ виза не нужна.
Главные требование для въезда в Сирию — отсутствие штампов Израиля в паспорте. Это важно! В том числе штампов о наземном пересечении границы из Иордании или Египта в Израиль.
Также в паспорте не должно быть штампов о посещении Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Египет).
Дресс-код для туристов в Сирии есть, но очень мягкий. Мужчинам нежелательно надевать шорты, а девушкам — откровенные наряды и юбки выше колен. Это не запрещено, просто вам будет некомфортно от взглядов. Голову покрывать не надо, футболки и штаны носить можно.
В мечетях и святых местах строже: необходимо покрыть голову и быть прилично одетым.
Алкоголь и табак разрешены. В магазинах и ресторанах продают местные пиво и вино.
Программа тура по дням
Переезд в Дамаск, знакомство со старой частью города
Из Бейрута (Ливан) на машине едем в сирийский Дамаск, один из старейших городов мира. По пути полюбуемся горными перевалами, пройдём границу и встретимся с нашим русскоговорящим гидом сирийцем (всего — 160 км). По приезде пойдём гулять по старому христианскому району, пробовать местные блюда и вино и много фотографироваться. Ночь проведём в бутик-отеле в старой части города.
Переезд в Босру, осмотр достопримечательностей
После завтрака снова в машину: едем на юг страны к границе с Иорданией, в город-музей Босра (всего — 280 км). Известен он ещё со времён фараона Тутмоса III и почти весь построен из чёрного базальта, отсюда второе название — Чёрный город. Здесь прослеживаются следы живших тут ранее римлян, византийцев и арабов, а самая знаменитая достопримечательность — хорошо сохранившийся амфитеатр на 15 000 человек. А как именно ему удалось дойти в целости до наших дней, вы сегодня и узнаете.
Деревни Сейедная и Маалула, дегустация на винодельне
Утром проедем на север и окажемся в деревне Сейедная, где находится самый крупный женский монастырь страны, куда устремляются паломники. После прогуляемся по деревушке Маалула, жители которой до сих пор говорят на арамейском языке.
Остановимся на винодельне, где вы попробуете местные напитки, а затем издалека полюбуемся белым замком крестоносцев Крак-де-Шевалье на вершине холма высотой 650 метров. Поужинаем в уютном ресторане и проведём ночь в отеле в небольшом поселении. Всего за день проедем 220 км.
Замок Крак-де-Шевалье, купание в море, прогулка по Тартусу и возвращение в Дамаск
За завтраком полюбуемся на всю ту же живописную цитадель, а затем пойдём рассматривать её с близкого расстояния. Несмотря на то, что сооружение датируется 1150 годом постройки, сохранилось оно отменно. А какие отсюда открываются виды на просторные зелёные луга!
А теперь самое время окунуться! Да-да, Средиземное море в 50 километрах! Воодушевлённые и освежившиеся, прогуляемся по городку Тартус, пообедаем и отправимся обратно в Дамаск (всего — 250 км).
Достопримечательности Дамаска, переезд в Бейрут
В этот день снова погуляем по Дамаску. Посетим главную цитадель города и медресе Аль-Адилия, в здании которой почти 100 лет назад был создан национальный музей. Будем лакомиться фисташковым мороженым и выпьем по чашечке кофе с кардамоном.
Увидим одни из 7 древних ворот города — Баб Шарки, также известные как Восточные ворота или ворота Солнца. Побываем у мечети Омейядов: пройдёмся по внутреннему двору, покрытому белым мрамором, и рассмотрим орнамент, украшающий главный вход и сокровищницу.
А на обед вас ждёт сочный и аппетитный дамасский кебаб! Затем — обратный путь в Бейрут. Всего за день проедем 120 км.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ливан, Бейрут, раннее утроЗавершение: Ливан, Бейрут, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.