Всё об Аль-Мардже

Полезная информация об Аль-Мардже

Что нужно знать об Аль-Мардже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аль-Мардже
05:0730
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇾 Ливия
Название городаАль-Мардж
По-английскиAl Marj
Столица регионаАль-Мардж является столицей региона
Население города85 315 чел.
Часовой поясAfrica/Tripoli
Средняя высота334 м. от уровня моря

Где находится Аль-Мардж на карте