Полезная информация об Аль-Мардже
Что нужно знать об Аль-Мардже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аль-Мардже
05:0730
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇾 Ливия
|Название города
|Аль-Мардж
|По-английски
|Al Marj
|Столица региона
|Аль-Мардж является столицей региона
|Население города
|85 315 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Tripoli
|Средняя высота
|334 м. от уровня моря