Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
«Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину: винная дегустация и история ЕС
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
«Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
«Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€455 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина2 сентября 2019Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 440 до 455. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
