Долина реки Мозель – экскурсии в Люксембурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина реки Мозель» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину: винная дегустация и история ЕС
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 мая 2023
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2019
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
    читать дальше

    экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне у нас наконец то сложились все пазлы. Татьяна много знает, интересно рассказывает, очень комфортна в общении. Экскурсия получилась очень интересной. Дегустация тоже очень понравилась. Очень благодарны Татьяне за проведённый с ней день и жалеем, что не с ней пошли на экскурсию по городу.

Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
