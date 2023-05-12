Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину: винная дегустация и история ЕС
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина2 сентября 2019Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Долина реки Мозель»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Долина реки Мозель" можно забронировать 4 экскурсии от 267 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Долина реки Мозель», 54 ⭐ отзыва, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль