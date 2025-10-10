Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10% 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии €279 €310 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 38 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution) €267 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Четыре яруса великолепия в Люксембурге Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Люксембурга

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге Трир - старейший город Германии Обзорная экскурсия по Люксембургу Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в октябре 2025 Сейчас в Люксембурге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 279 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5

Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 46 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь