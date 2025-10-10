Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Трир - старейший город Германии
Пешая
2 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€279€310 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
12 окт в 16:00
13 окт в 08:00
€267 за всё до 5 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€200 за всё до 10 чел.

