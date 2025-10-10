-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€279
€310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
12 окт в 16:00
13 окт в 08:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в октябре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 279 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 46 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь