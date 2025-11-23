Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
- GGennadiy23 ноября 2025Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.
- ИИнна9 ноября 2025Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на
- ЛЛюция16 августа 2025Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
Очень необычная, эмоциональная подача материала.
- CCristina13 июля 2025Экскурсия прошла чудесно!
Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется
