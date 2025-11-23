Мои заказы

Монумент «Золотая дама» – экскурсии в Люксембурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Монумент «Золотая дама»» в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gennadiy
    23 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.
  • И
    Инна
    9 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на
    читать дальше

    своем пути, он замечательный риторик, актер, историк, реставратор, мы провели,не забываемое время в Люксембурге, влюбились в эту страну и ее население. Спасибо вам большое за ваш труд!

  • Л
    Люция
    16 августа 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
    Очень необычная, эмоциональная подача материала.
  • C
    Cristina
    13 июля 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Экскурсия прошла чудесно!
    Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется
    читать дальше

    время.
    Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко.
    Прогулка прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, всё было организовано на высшем уровне. Спасибо за прекрасное время!

