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был очень интересный, включал разные секретные проходы по городу, а история которую Татьяна нам рассказала охватила все временные периоды и была интересна как взрослым так и детям. Факты для любетей конретики и легенды для романтиков- в экскурсии было все. Спасибо огромное Татьяне за незабываемые впечатления!