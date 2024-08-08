скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
345€328 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
€254 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
€455 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий,8 августа 2024Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
- AAra2 августа 2024Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
- KKristina28 июля 2024Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На Рождество»
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