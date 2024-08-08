На Рождество – экскурсии в Люксембурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Люксембурге на русском языке, цены от €254, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Люксембург и Трир: легенды двух городов
На машине
скидка
5%
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
345328 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
254 за всё до 5 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий,
    8 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
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    был очень интересный, включал разные секретные проходы по городу, а история которую Татьяна нам рассказала охватила все временные периоды и была интересна как взрослым так и детям. Факты для любетей конретики и легенды для романтиков- в экскурсии было все. Спасибо огромное Татьяне за незабываемые впечатления!

  • A
    Ara
    2 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
  • K
    Kristina
    28 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в сентябре 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 455 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 46 ⭐ отзывов, цены от €254. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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