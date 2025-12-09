Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
€455 за всё до 4 чел.
