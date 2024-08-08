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1 чел. По популярности 10 часов Мини-группа до 5 чел. Семь замков - семь историй: групповая экскурсия по Люксембургу Путешествуйте по Люксембургу, посещая семь замков и исторический город Вианден. Включены напитки, закуски и фотографии на память. Максимум 5 человек Начало: После личной консультации в Люксембурге € 199 за человека 10 часов Мини-группа до 5 чел. Групповая экскурсия по Люксембургу: Мондорф-ле-Бен и Шенген Посетите люксембургскую область Мозель, курортный городок Мондорф-ле-Бен, исторический Шенген и винные погреба Энен. Насладитесь комфортом и культурой Начало: После личной консультации в Люксембурге € 199 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки € 455 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Люксембурга

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На весь день»

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