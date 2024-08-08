10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Семь замков - семь историй: групповая экскурсия по Люксембургу
Путешествуйте по Люксембургу, посещая семь замков и исторический город Вианден. Включены напитки, закуски и фотографии на память. Максимум 5 человек
Начало: После личной консультации в Люксембурге
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€199 за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по Люксембургу: Мондорф-ле-Бен и Шенген
Посетите люксембургскую область Мозель, курортный городок Мондорф-ле-Бен, исторический Шенген и винные погреба Энен. Насладитесь комфортом и культурой
Начало: После личной консультации в Люксембурге
Завтра в 11:00
9 авг в 09:00
€199 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€455 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На весь день»
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