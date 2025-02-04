С Семен Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!

М Марго Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться

L Larysa Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!

X Xenia Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Остались очень довольны.

V VYACHESLAV Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи читать дальше что в компании с Юлей и шикарными европейскими городами вы точно не заскучаете. У нас остались лишь самые положительные эмоции. Интересно, удобно (гид на автомобиле), ненапряжно, сказочно, в конце концов. Рекомендуем всем категориям путешественников (и с детьми тоже). Юля сможет заинтеросвать всех) Спасибо, обязательно воспользуемся услугами еще раз. Искрення благодарность Юлии за отличную возможность ощутить сказку. Великолепная подача материала. Массив информации, который продуманно подается гидом, - гарантия того,

Р Рената Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Интересная экскурсия. Юля любит и знает места и города, по которым возит гостей. Много интересных подробностей, а также рекомендаций на самостоятельное времяпрепровождение. Юля (гид) на машине, что очень удобно и комфортно. Спасибо огромное за экскурсию и советы!!!