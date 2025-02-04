Мои заказы

Площадь Гийома II – экскурсии в Люксембурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Гийома II» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Семен
    4 февраля 2025
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
  • М
    Марго
    10 июля 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
  • L
    Larysa
    18 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
  • X
    Xenia
    17 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Остались очень довольны.
  • V
    VYACHESLAV
    8 января 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Искрення благодарность Юлии за отличную возможность ощутить сказку. Великолепная подача материала. Массив информации, который продуманно подается гидом, - гарантия того,
    что в компании с Юлей и шикарными европейскими городами вы точно не заскучаете. У нас остались лишь самые положительные эмоции. Интересно, удобно (гид на автомобиле), ненапряжно, сказочно, в конце концов. Рекомендуем всем категориям путешественников (и с детьми тоже). Юля сможет заинтеросвать всех) Спасибо, обязательно воспользуемся услугами еще раз.

  • Р
    Рената
    4 октября 2018
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Интересная экскурсия. Юля любит и знает места и города, по которым возит гостей. Много интересных подробностей, а также рекомендаций на самостоятельное времяпрепровождение. Юля (гид) на машине, что очень удобно и комфортно. Спасибо огромное за экскурсию и советы!!!
  • В
    Владимир
    17 мая 2016
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Спасибо Юлии за экскурсию. Очень понравился город, красивый чистый. Получили много новой информации для себя, исторических фактов, также побывали в
    чудном парке для детей. Хороший маршрут, посмотрели практически все достопримечательности, погуляли по городу, попробовали горячий шоколад и Люксембургское вино. Еще раз большое спасибо Юлии за прекрасно проведенное время и замечательную экскурсию.

