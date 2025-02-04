Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССемен4 февраля 2025Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
- LLarysa18 марта 2019Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
- XXenia17 марта 2019Остались очень довольны.
- VVYACHESLAV8 января 2019Искрення благодарность Юлии за отличную возможность ощутить сказку. Великолепная подача материала. Массив информации, который продуманно подается гидом, - гарантия того,
- РРената4 октября 2018Интересная экскурсия. Юля любит и знает места и города, по которым возит гостей. Много интересных подробностей, а также рекомендаций на самостоятельное времяпрепровождение. Юля (гид) на машине, что очень удобно и комфортно. Спасибо огромное за экскурсию и советы!!!
- ВВладимир17 мая 2016Спасибо Юлии за экскурсию. Очень понравился город, красивый чистый. Получили много новой информации для себя, исторических фактов, также побывали в
