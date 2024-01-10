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5%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
345€328 за всё до 4 чел.
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5%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
4 авг в 12:00
5 авг в 12:00
345€328 за всё до 4 чел.
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5%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
4 авг в 09:00
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270€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Скидки»
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