Экскурсии со скидкой в Люксембурге до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Люксембурге на русском языке, цены от €257, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Люксембург и Трир: легенды двух городов
На машине
скидка
5%
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
345328 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
скидка
5%
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
4 авг в 12:00
5 авг в 12:00
345328 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
270257 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Скидки»

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  1. Люксембург и Трир: легенды двух городов
  2. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
  3. Трир - старейший город Германии
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в августе 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 328 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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