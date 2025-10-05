Мои заказы

Главные экскурсионные места в Люксембурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные места» в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 12:00
21 янв в 12:00
€475 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€267 за всё до 5 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
Пешая
2 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 10:00
21 янв в 09:00
€293€325 за всё до 10 чел.
Люксембург - малый город
Пешая
5 часов
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 10:30
21 янв в 09:30
€422€496 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Пешая
4.5 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
Завтра в 10:00
21 янв в 09:00
€417€490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    5 октября 2025
    Трир - старейший город Германии
    Охватили все достопримечательности, детям было интересно
    Охватили все достопримечательности, детям было интересно
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Трир - старейший город Германии
    Спасибо нашему гиду за познавательную экскурсию по Триру. Юлия человек позитивный, хорошо знающий этот город и его историю. Два часа прошли как-то незаметно. Трир город многогранный, какой-то жизнерадостный и исторически очень интересный. Рекомендуем к посещению!
  • С
    Семен
    4 февраля 2025
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
  • Н
    Наталья
    21 августа 2024
    Трир - старейший город Германии
    Экскурсия нам очень понравилась! Юлия - человек энциклопедия! На все поставленные вопросы, был дан ответ и даже получили дополнительную информацию, за что мы говорим огромное спасибо!
    С Юлией было интересно и не скучно!
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Трир - старейший город Германии
    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
    читать дальше

    человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.

    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получилиЭто город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили
  • A
    Alex
    30 августа 2023
    Трир - старейший город Германии
    Всё было замечательно
  • С
    Станислав
    28 июля 2023
    Трир - старейший город Германии
    Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
  • М
    Марго
    10 июля 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
  • L
    Larysa
    18 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
  • X
    Xenia
    17 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи;
  2. Обзорная экскурсия по Люксембургу;
  3. Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге;
  4. Из Люксембурга в Мозельскую долину;
  5. Трир - старейший город Германии.
Какие места ещё посмотреть в Люксембурге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Монумент «Золотая дама»;
  2. Площадь Гийома II;
  3. Дворец Великих герцогов;
  4. Замок Бофор;
  5. Город и замок Вианден;
  6. Старинные кварталы и укрепления города Люксембург;
  7. Мост Адольфа.
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в январе 2026
Сейчас в Люксембурге в категории "Популярные места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 475 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Популярные места», 79 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март