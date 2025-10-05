Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 12:00
21 янв в 12:00
€475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 10:00
21 янв в 09:00
€293
€325 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 10:30
21 янв в 09:30
€422
€496 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
Завтра в 10:00
21 янв в 09:00
€417
€490 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina5 октября 2025Охватили все достопримечательности, детям было интересно
- ООльга8 мая 2025Спасибо нашему гиду за познавательную экскурсию по Триру. Юлия человек позитивный, хорошо знающий этот город и его историю. Два часа прошли как-то незаметно. Трир город многогранный, какой-то жизнерадостный и исторически очень интересный. Рекомендуем к посещению!
- ССемен4 февраля 2025Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
- ННаталья21 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась! Юлия - человек энциклопедия! На все поставленные вопросы, был дан ответ и даже получили дополнительную информацию, за что мы говорим огромное спасибо!
С Юлией было интересно и не скучно!
- ООксана2 апреля 2024Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
- AAlex30 августа 2023Всё было замечательно
- ССтанислав28 июля 2023Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города. Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
- LLarysa18 марта 2019Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
- XXenia17 марта 2019Остались очень довольны.
