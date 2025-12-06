Мои заказы

Старинные кварталы и укрепления города Люксембург – экскурсии в Люксембурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Старинные кварталы и укрепления города Люксембург» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Отличные знания города, отличный маршрут, грамотно преподнесенный материал, всячески рекомендую.
  • Л
    Леонид
    24 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
    Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. СпасибоЭкскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. СпасибоЭкскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. СпасибоЭкскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
  • T
    Tatiana
    24 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Прекрасная экскурсия по чудесному Люксембургу! Всем рекомендую!
  • П
    Петр
    28 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик, не отвлекается на бытовые темы, много знает. Благодаря ей Люксембург показался еще прекраснее.
    Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик
  • Г
    Галина
    20 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Большое спасибо Татьяне!
    Было очень интересно и содержательно. Татьна отличный рассказчик, прекрасно знает город и дала нам пару гастрономических советов. Мадленки были просто прекрасны;)
  • Н
    Николай
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.
    Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностейОчень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностейОчень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностейОчень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностейОчень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей
  • О
    Ольга
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Очень советую всем эту обзорную экскурсию по Люксембургу с Татьяной! Увлекательное путешествие на 2,5 часа, мы много всего увидели и
    читать дальше

    узнали. Просто влюбились в этот город!
    Татьяна профессионал своего дела, отличная дикция, приятный голос, подача материала чётко структурирована и информация легко запоминается. Её рассказ сопровождается легендами, шутками и занимательными историями, что делает общение легким, непринуждённым.
    Обязательно вернёмся в Люксембург ещё, для других экскурсий с Татьяной. Большое спасибо!

  • А
    Анастасия
    17 января 2025
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
    Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнутьсяСпасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнутьсяСпасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнутьсяСпасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться
  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Хорошая экскурсия. Без нее было бы не интересно гулять по Люксембургу, абсолютно не поняли бы ни город, ни страну. Было очень интересно. Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.
  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Спасибо за прекрасную экскурсию от всей нашей семьи.
  • Д
    Дмитрий,
    8 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
    читать дальше

    был очень интересный, включал разные секретные проходы по городу, а история которую Татьяна нам рассказала охватила все временные периоды и была интересна как взрослым так и детям. Факты для любетей конретики и легенды для романтиков- в экскурсии было все. Спасибо огромное Татьяне за незабываемые впечатления!

  • A
    Ara
    2 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
    Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
  • K
    Kristina
    28 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
    Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
  • M
    Mila
    13 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
    Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и ЛюксембургВсе прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и ЛюксембургВсе прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и ЛюксембургВсе прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и ЛюксембургВсе прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и ЛюксембургВсе прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург
  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
    читать дальше

    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
    читать дальше

    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Отличная подача материала!
    Однозначно рекомендуем Татьяну)
  • O
    Olga
    8 января 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
  • K
    Ksenia
    21 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию! Было интересно, познавательно. Захотелось приехать еще)
  • Н
    Николай
    27 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Спасибо! Все как в презентации - доступно и увлекательно)

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Старинные кварталы и укрепления города Люксембург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Люксембургу
  2. Замки Люксембурга
  3. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Старинные кварталы и укрепления города Люксембург" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Старинные кварталы и укрепления города Люксембург», 52 ⭐ отзыва, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль