читать дальше

и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга