Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 декабря 2025Отличные знания города, отличный маршрут, грамотно преподнесенный материал, всячески рекомендую.
- ЛЛеонид24 октября 2025Экскурсия понравилась как и сам Люксембург, было познавательно, интересно, красиво и впечатляюще. Спасибо
- TTatiana24 сентября 2025Прекрасная экскурсия по чудесному Люксембургу! Всем рекомендую!
- ППетр28 июля 2025Очень интересная экскурсия по прекрасно составленному и детально выверенному маршруту. Искренне рекомендую. Татьяна - чудесный рассказчик, не отвлекается на бытовые темы, много знает. Благодаря ей Люксембург показался еще прекраснее.
- ГГалина20 июля 2025Большое спасибо Татьяне!
Было очень интересно и содержательно. Татьна отличный рассказчик, прекрасно знает город и дала нам пару гастрономических советов. Мадленки были просто прекрасны;)
- ННиколай4 июня 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия по городу с обзором Памятников достопримечательностей.
Расскажет исторические данные, легенды о праздниках в Люксембурге и в общем приятный собеседник.
- ООльга10 мая 2025Очень советую всем эту обзорную экскурсию по Люксембургу с Татьяной! Увлекательное путешествие на 2,5 часа, мы много всего увидели и
- ААнастасия17 января 2025Спасибо большое Татьяне за прекрасное начало дня в таком волшебном месте! Потрясающая страна,глубиной которой невозможно проникнуться без профессионала❤️Рекомендую Татьяну от всей души!
- ЕЕлена9 декабря 2024Хорошая экскурсия. Без нее было бы не интересно гулять по Люксембургу, абсолютно не поняли бы ни город, ни страну. Было очень интересно. Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.
- ААнна31 октября 2024Спасибо за прекрасную экскурсию от всей нашей семьи.
- ДДмитрий,8 августа 2024Мы абсолютно довольны Татьяной и ее экскурсией по Люксембургу- считаем, что нам повезло встретить такого знающего и приятного гида! Маршрут
- AAra2 августа 2024Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург
- KKristina28 июля 2024Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️
- MMila13 июня 2024Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ММария7 апреля 2024Отличная подача материала!
Однозначно рекомендуем Татьяну)
- OOlga8 января 2024информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
- KKsenia21 декабря 2023Огромное спасибо Татьяне за экскурсию! Было интересно, познавательно. Захотелось приехать еще)
- ННиколай27 сентября 2023Спасибо! Все как в презентации - доступно и увлекательно)
