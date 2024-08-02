Все – экскурсии в Люксембурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Люксембурге на русском языке, цены от €254, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
254 за всё до 5 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
На машине
скидка
5%
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
345328 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
скидка
5%
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
345328 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Все»

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  1. Обзорная экскурсия по Люксембургу
  2. Люксембург и Трир: легенды двух городов
  3. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в августе 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 328 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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