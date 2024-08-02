A Ara Обзорная экскурсия по Люксембургу Благодаря Татьяне мы за короткое время открыли для себя Люксембург

K Kristina Обзорная экскурсия по Люксембургу Все понравилось, дети довольны, и взрослые тоже. Хороший маршрут, интересные факты. Большое спасибо ❤️

M Mila Обзорная экскурсия по Люксембургу Все прекрасно! Повезло с погодой и с гидом. Татьяна влюбила в себя и Люксембург.

A Anton Люксембург и Трир: легенды двух городов Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!

А Анатолий Люксембург и Трир: легенды двух городов Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию