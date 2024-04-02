Экскурсии выходного дня в Люксембурге

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Люксембурге на русском языке, цены от €270, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Люксембург и Трир: легенды двух городов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
Завтра в 11:00
10 июля в 08:00
345328 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
345 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 14:00
10 июля в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
10 июля в 12:00
11 июля в 12:00
345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Трир - старейший город Германии
    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
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    человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
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    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • A
    Alex
    30 августа 2023
    Трир - старейший город Германии
    Всё было замечательно
  • A
    Alex
    27 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
  • С
    Станислав
    28 июля 2023
    Трир - старейший город Германии
    Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
  • М
    Марго
    10 июля 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На выходные»

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  3. Трир - старейший город Германии
  4. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июле 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 270 до 345 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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