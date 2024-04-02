1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
Завтра в 11:00
10 июля в 08:00
345€328 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург - малый город: индивидуальная экскурсия
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трир - старейший город Германии: индивидуальная экскурсия
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 14:00
10 июля в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
10 июля в 12:00
11 июля в 12:00
€345 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 апреля 2024Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- AAlex30 августа 2023Всё было замечательно
- AAlex27 августа 2023Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
- ММарина6 августа 2023Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
- ССтанислав28 июля 2023Отличная прогулка по уютному и наполненному артефактами Триру - с любовью и интересом к этому замечательному городу - спасибо
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июле 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 270 до 345 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 42 ⭐ отзыва, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь