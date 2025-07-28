Мои заказы

Замок Бофор – экскурсии в Люксембурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Бофор» в Люксембурге на русском языке, цены от €267, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Люксембургу: от крепости до цитадели
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:30
€267 за всё до 5 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Сегодня в 11:00
12 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    28 июля 2025
    Замки Люксембурга
    Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой
    читать дальше

    и подарила нам только самые положительные эмоции. Прекрасное знание истории, интересных фактов/случаев, которые вы нигде не прочитаете и не найдёте, местных обычаев и событий, культурных ценностей, внимательность, открытость и отличное настроение Татьяны позволили нам познакомиться не только с Замками Бофор и Вианден и окунуться в прошлое всего Люксембурга, но и получить действительно огромное удовольствие от поездки. Очень и очень всем рекомендуем!

  • L
    Leo
    11 июня 2025
    Замки Люксембурга
    Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете.
    Лев С
  • Е
    Екатерина
    17 января 2025
    Замки Люксембурга
    Очень классный гид, дает много интересной информации о городе!
  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
  • А
    Анастасия
    28 августа 2019
    Замки Люксембурга
    Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Люксембургу
  2. Замки Люксембурга
  3. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Замок Бофор" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
