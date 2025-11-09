Люксембург - это город, где гармонично сочетаются архитектурные стили и природные ландшафты. Экскурсия проведет вас через ключевые достопримечательности, включая замки, мосты и исторические площади. Узнайте, как историческое везение и городское планирование создали этот уникальный ансамбль. Погрузитесь в историю, связанную с Российской империей и Великим герцогством, и откройте для себя тайны реставрации замков

«Любви к истории все возрасты покорны, а любви к Люксембургу — тем более». К. Хенкин

В других городах намешаны бедность, богатство, стиль, безвкусица. А Люксембург как будто специально создан как эталон. Как это стало возможным, мы поговорим на обзорной экскурсии.

Я расскажу, как городское планирование в Люксембурге встраивается в природный ландшафт

Почему здесь так много мостов и почему они выполнены по индивидуальным проектам

На скольких ярусах располагается город

Какую роль в развитии Люксембурга играет историческое везение

Какими узами были связаны Российская империя и Великое герцогство

И многое другое

А ещё мы осмотрим замки, в реставрации которых я участвовал лично. Поэтому поделюсь не только их историей, но и любопытными деталями о процессе их восстановления.

В нашем маршруте: