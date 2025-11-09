Люксембург - это город, где гармонично сочетаются архитектурные стили и природные ландшафты.
Экскурсия проведет вас через ключевые достопримечательности, включая замки, мосты и исторические площади. Узнайте, как историческое везение и городское планирование создали этот уникальный ансамбль.
Погрузитесь в историю, связанную с Российской империей и Великим герцогством, и откройте для себя тайны реставрации замков
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и их история
- 🌉 Индивидуальные проекты мостов
- 🏛 Архитектурное разнообразие
- 📜 Исторические связи с Россией
- 🌿 Природные ландшафты города
- 🗺 Многослойная структура города
Что можно увидеть
- Площадь Золотой дамы
- Герцогский дворец
- Кафедральный собор
- Фрагмент средневекового города
- Самый длинный карниз Европы
Описание экскурсии
«Любви к истории все возрасты покорны, а любви к Люксембургу — тем более». К. Хенкин
Что вас ожидает
В других городах намешаны бедность, богатство, стиль, безвкусица. А Люксембург как будто специально создан как эталон. Как это стало возможным, мы поговорим на обзорной экскурсии.
- Я расскажу, как городское планирование в Люксембурге встраивается в природный ландшафт
- Почему здесь так много мостов и почему они выполнены по индивидуальным проектам
- На скольких ярусах располагается город
- Какую роль в развитии Люксембурга играет историческое везение
- Какими узами были связаны Российская империя и Великое герцогство
- И многое другое
А ещё мы осмотрим замки, в реставрации которых я участвовал лично. Поэтому поделюсь не только их историей, но и любопытными деталями о процессе их восстановления.
В нашем маршруте:
- Площадь Золотой дамы
- Герцогский дворец
- Парад золотых масок, на Дворцовой площади
- Кафедральный собор
- Самый длинный карниз Европы
- Фрагмент средневекового города и ступеньки Гёте
- Фонтаны, площади, парки…
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Люксембурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я, Константин — преподаватель художественной академии и реставратор скульптуры, представляю команду гидов: Наталья и Евгения — преподаватели высшей школы, Ольга — сотрудник музея. С 2000 года мы работаем экскурсоводами в регионе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
9 ноя 2025
Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на своем пути, он замечательный риторик, актер, историк, реставратор, мы провели,не забываемое время в Люксембурге, влюбились в эту страну и ее население. Спасибо вам большое за ваш труд!
Л
Люция
16 авг 2025
Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
Очень необычная, эмоциональная подача материала.
C
Cristina
13 июл 2025
Экскурсия прошла чудесно!
Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется время.
Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко.
Прогулка прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, всё было организовано на высшем уровне. Спасибо за прекрасное время!
