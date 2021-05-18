Полезная информация об Анталахи
Что нужно знать об Анталахи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анталахи
21:1613
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Анталахи
|По-английски
|Antalaha
|Население города
|34 112 чел.
|Аэропорт
|Антсирабато ANM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря