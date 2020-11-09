Летим в Антананариву

Как добраться до Антананариву на самолёте

В Антананариву 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Antananarivo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Антананариву

  1. Антананариву TNR
    Antananarivo Airport

Самые дешёвые билеты в Антананариву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇲🇬Анцерананы12 763
10.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга21 43826ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇲🇺Маврикия28 4921ч 55м
20.03.2021из 🇰🇪Найроби28 7878ч 40м (⇵1)
01.03.2021из Сена-Дени30 5951ч 35м
20.03.2021из 🇹🇿Дара-эс-Салама34 39119ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇹Милана36 95715ч 5м (⇵1)
12.02.2021из 🇦🇪Дубая39 4039ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона41 65543ч (⇵2)
18.11.2020из Абиджана42 26723ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇸🇪Стокгольм43 35241ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Варшавы43 89831ч 35м (⇵2)
15.03.2021из 🇪🇹Аддиса-Абебы44 77314ч 30м (⇵1)
15.01.2021из 🇩🇪Гамбурга45 00818ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Стамбула45 22042ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Мюнхена45 42024ч 50м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇦Киева45 74343ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы46 57149ч 5м (⇵2)
16.06.2021из 🇳🇱Амстердама46 74227ч 10м (⇵1)
15.03.2021из 🇱🇰Коломбо46 92216ч 15м (⇵2)
12.02.2021из 🇦🇪Шарджи50 07229ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇭🇷Загреба53 76117ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇾Минска54 14251ч 55м (⇵2)
19.12.2020из 🇫🇷Парижа56 19614ч 25м (⇵1)
01.08.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону56 90035ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Антальи58 64251ч 10м (⇵2)
02.12.2020из 🇬🇧Бирмингема61 66622ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Краснодара65 33934ч (⇵2)
13.08.2021из 🇦🇺Аделаиды67 48434ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇰🇿Алматы73 05957ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)74 70125ч 40м (⇵2)
12.02.2021из Сеула75 32443ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Сочи76 15033ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Вашингтона77 07138ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Дели80 05430ч 55м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Уфы85 69751ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Казани86 76140ч 55м (⇵2)
21.11.2020из 🇲🇻Мале92 90630ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇭Бангкока93 12037ч 25м (⇵2)
29.10.2020из Ялты97 26450ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Иркутска101 89644ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Новосибирска105 23943ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Ренн223 37660ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Антананариву, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакка, Лос-Анджелес, Маврикий, Найроби и Париж

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Антананариву