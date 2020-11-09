Как добраться до Антананариву на самолёте
В Антананариву 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Antananarivo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Антананариву
- Антананариву TNRAntananarivo Airport
Самые дешёвые билеты в Антананариву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇲🇬Анцерананы
|12 763
|2ч
|10.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|21 438
|26ч 25м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|28 492
|1ч 55м
|20.03.2021
|из 🇰🇪Найроби
|28 787
|8ч 40м (⇵1)
|01.03.2021
|из Сена-Дени
|30 595
|1ч 35м
|20.03.2021
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|34 391
|19ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|36 957
|15ч 5м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|39 403
|9ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|41 655
|43ч (⇵2)
|18.11.2020
|из Абиджана
|42 267
|23ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|43 352
|41ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|43 898
|31ч 35м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|44 773
|14ч 30м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|45 008
|18ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|45 220
|42ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|45 420
|24ч 50м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|45 743
|43ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|46 571
|49ч 5м (⇵2)
|16.06.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|46 742
|27ч 10м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|46 922
|16ч 15м (⇵2)
|12.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|50 072
|29ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|53 761
|17ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|54 142
|51ч 55м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|56 196
|14ч 25м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|56 900
|35ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|58 642
|51ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|61 666
|22ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|65 339
|34ч (⇵2)
|13.08.2021
|из 🇦🇺Аделаиды
|67 484
|34ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|73 059
|57ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|74 701
|25ч 40м (⇵2)
|12.02.2021
|из Сеула
|75 324
|43ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|76 150
|33ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|77 071
|38ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|80 054
|30ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|85 697
|51ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|86 761
|40ч 55м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇲🇻Мале
|92 906
|30ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|93 120
|37ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из Ялты
|97 264
|50ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|101 896
|44ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|105 239
|43ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Ренн
|223 376
|60ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Антананариву
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Антананариву, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дакка, Лос-Анджелес, Маврикий, Найроби и Париж
- 23.03.202119.06.2021
- 29.11.202006.12.2020
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