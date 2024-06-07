В мире дикой природы: большое путешествие по Мадагаскару
Индивидуальный тур в Антананариву

Увидеть несколько видов лемуров, огромные баобабы, озеро в жерле вулкана и отдохнуть у океана

Экзотический остров умеет удивлять — мы посетим заповедные территории, отправимся в джунгли, где познакомимся с обитателями Мадагаскара, среди которых много эндемиков. Увидим озеро в жерле вулкана, хищников и самых маленьких лемуров на планете.

Заедем в аутентичные деревни и понаблюдаем за бытом местных, производством бумаги, украшенной цветами, попробуем локальное вино. Отдохнём на побережье Индийского океана и погуляем по столице.
В мире дикой природы: большое путешествие по Мадагаскару
В мире дикой природы: большое путешествие по Мадагаскару
В мире дикой природы: большое путешествие по Мадагаскару
Ближайшие даты:
7
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников путешествия — 30-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.

Виза оформляется в аэропорту по прилёте. Однократная виза на 30 дней выдаётся бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт

Сегодня день прилёта и акклиматизации. Встречаемся в аэропорту и отправляемся в отель.

Вечером встретимся, познакомимся и обсудим план предстоящей поездки.

ПрилётПрилёт
2 день

В мире диких животных

Мадагаскар богат флорой и фауной — значительную часть представителей вы не встретите больше нигде! На острове находятся 5 заповедников, 21 национальный парк, 20 заказников.

Сегодня посетим первые особо охраняемые природные территории и познакомимся с привыкшими к людям обитателями: приматами, хамелеонами, гекконами, бабочками, змеями, лемурами. Увидим даже крокодилов и хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр. Также полюбуемся черепашками, утками и цесарками. Вечером отправимся в джунгли, чтобы понаблюдать и за ночными жителями Мадагаскара.

В мире диких животныхВ мире диких животныхВ мире диких животныхВ мире диких животныхВ мире диких животныхВ мире диких животных
3 день

Озеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на Земле

Продолжим знакомиться с природными богатствами острова — отправимся к озеру, находящемуся в жерле потухшего вулкана. Глубина Тритривы около 400 метров. Ходит поверье, что в водоём бросались влюблённые, которые не могли быть вместе из-за запрета родителей.

Прогуляемся по городу Анцирабе, заедем в Амбуситру, где познакомимся с местным уникальным ремеслом. На ночь остановимся в отеле на территории национального парка «Ранумафана». Вечером пойдём наблюдать за самыми маленькими лемурами на планете. Их вес составляет не более 40 грамм.

Озеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на ЗемлеОзеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на ЗемлеОзеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на ЗемлеОзеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на ЗемлеОзеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на ЗемлеОзеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на Земле
4 день

Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»

В первой половине дня прогуляемся по территории национального парка «Ранумафана», где живёт золотистый бамбуковый лемур. Встретим эндемиков, рассмотрим обитателей.

Затем переезжаем в город Фианаранцуа. По пути остановимся на смотровой площадке.

Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»
5 день

Локальное вино, производство бумаги и быт местных

После завтрака отправляемся в аутентичный город Амбалавау. Попробуем местное вино, познакомимся с бытом местных и производством бумаги из волокон дерева аваху. Отличие бумаги в том, что её украшают цветами. По дороге заедем в ещё одну самобытную деревню.

Вечером заселимся в гостевой дом в Ранухире.

Локальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местныхЛокальное вино, производство бумаги и быт местных
6 день

Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»

Сегодня нас ждут скалы, каньоны, пещеры и старинные надгробия племени Бара в национальном парке «Исалу» — весь день проведём в этом удивительном месте! На территории не так много растительности и животных, но в суровой местности всё же обитает несколько видов лемуров. Прогуляемся вдоль реки и естественных бассейнов, в которых можно искупаться, и встретим на пути необычные деревья.

Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»
7 день

Деревни искателей сапфиров и золота и побережье Мадагаскара

Сегодня отправимся в Тулеар через деревни искателей сапфиров и золота. Будем останавливаться в интересных местах по дороге. Например, у священных могильников племени Махафали.

Ближайшие дни вдоволь насладимся побережьем Мадагаскара. Остановимся в отеле на курорте Ифати.

Деревни искателей сапфиров и золота и побережье МадагаскараДеревни искателей сапфиров и золота и побережье МадагаскараДеревни искателей сапфиров и золота и побережье МадагаскараДеревни искателей сапфиров и золота и побережье МадагаскараДеревни искателей сапфиров и золота и побережье Мадагаскара
8 день

Свободный день на курорте Ифати

Мадагаскар интересен не только своей культурой и заповедниками, но и морской жизнью — желающие смогут заняться дайвингом и снорклингом. Вас порадуют и пляжи побережья Индийского океана, и возможный активный отдых. Рекомендуем взять в аренду квадроциклы, сходить с рыбаками за уловом, погулять по аллее баобабов.

В этот и следующий день вы самостоятельно решаете, чем хотите заняться.

Свободный день на курорте ИфатиСвободный день на курорте ИфатиСвободный день на курорте ИфатиСвободный день на курорте Ифати
9 день

Развлечения на ваш выбор

Развлечения на ваш выборРазвлечения на ваш выборРазвлечения на ваш выборРазвлечения на ваш выбор
10 день

Перелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столице

Сегодня вылетаем из Тулеара в Антананариву. Билет покупается отдельно по согласованию с организатором. Вся группа летит одним рейсом.

После перелёта разместимся в отеля и отправимся гулять по столице Мадагаскара. Вы узнаете об образовании названия города. И как именуют Антананариву сами местные жители.

Перелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столицеПерелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столицеПерелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столицеПерелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столицеПерелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столице
11 день

Вылет домой

После завтрака едем в аэропорт. Возможно продлить путешествие и отправиться на остров Реньон (обсуждается заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Антананариву, аэропорт, по договорённости
Завершение: Антананариву, аэропорт, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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