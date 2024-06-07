Увидеть несколько видов лемуров, огромные баобабы, озеро в жерле вулкана и отдохнуть у океана
Заедем в аутентичные деревни и понаблюдаем за бытом местных, производством бумаги, украшенной цветами, попробуем локальное вино. Отдохнём на побережье Индийского океана и погуляем по столице.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 800
Описание
Организационные детали
Средний возраст участников путешествия — 30-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.
Виза оформляется в аэропорту по прилёте. Однократная виза на 30 дней выдаётся бесплатно.
Программа тура по дням
Прилёт
Сегодня день прилёта и акклиматизации. Встречаемся в аэропорту и отправляемся в отель.
Вечером встретимся, познакомимся и обсудим план предстоящей поездки.
В мире диких животных
Мадагаскар богат флорой и фауной — значительную часть представителей вы не встретите больше нигде! На острове находятся 5 заповедников, 21 национальный парк, 20 заказников.
Сегодня посетим первые особо охраняемые природные территории и познакомимся с привыкшими к людям обитателями: приматами, хамелеонами, гекконами, бабочками, змеями, лемурами. Увидим даже крокодилов и хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр. Также полюбуемся черепашками, утками и цесарками. Вечером отправимся в джунгли, чтобы понаблюдать и за ночными жителями Мадагаскара.
Озеро в жерле вулкана, местное ремесло и самые маленькие лемуры на Земле
Продолжим знакомиться с природными богатствами острова — отправимся к озеру, находящемуся в жерле потухшего вулкана. Глубина Тритривы около 400 метров. Ходит поверье, что в водоём бросались влюблённые, которые не могли быть вместе из-за запрета родителей.
Прогуляемся по городу Анцирабе, заедем в Амбуситру, где познакомимся с местным уникальным ремеслом. На ночь остановимся в отеле на территории национального парка «Ранумафана». Вечером пойдём наблюдать за самыми маленькими лемурами на планете. Их вес составляет не более 40 грамм.
Экзотические эндемики в нацпарке «Ранумафана»
В первой половине дня прогуляемся по территории национального парка «Ранумафана», где живёт золотистый бамбуковый лемур. Встретим эндемиков, рассмотрим обитателей.
Затем переезжаем в город Фианаранцуа. По пути остановимся на смотровой площадке.
Локальное вино, производство бумаги и быт местных
После завтрака отправляемся в аутентичный город Амбалавау. Попробуем местное вино, познакомимся с бытом местных и производством бумаги из волокон дерева аваху. Отличие бумаги в том, что её украшают цветами. По дороге заедем в ещё одну самобытную деревню.
Вечером заселимся в гостевой дом в Ранухире.
Скалы, пещеры, старинные надгробия племени в нацпарке «Исалу»
Сегодня нас ждут скалы, каньоны, пещеры и старинные надгробия племени Бара в национальном парке «Исалу» — весь день проведём в этом удивительном месте! На территории не так много растительности и животных, но в суровой местности всё же обитает несколько видов лемуров. Прогуляемся вдоль реки и естественных бассейнов, в которых можно искупаться, и встретим на пути необычные деревья.
Деревни искателей сапфиров и золота и побережье Мадагаскара
Сегодня отправимся в Тулеар через деревни искателей сапфиров и золота. Будем останавливаться в интересных местах по дороге. Например, у священных могильников племени Махафали.
Ближайшие дни вдоволь насладимся побережьем Мадагаскара. Остановимся в отеле на курорте Ифати.
Свободный день на курорте Ифати
Мадагаскар интересен не только своей культурой и заповедниками, но и морской жизнью — желающие смогут заняться дайвингом и снорклингом. Вас порадуют и пляжи побережья Индийского океана, и возможный активный отдых. Рекомендуем взять в аренду квадроциклы, сходить с рыбаками за уловом, погулять по аллее баобабов.
В этот и следующий день вы самостоятельно решаете, чем хотите заняться.
Развлечения на ваш выбор
Перелёт из Тулеара в Антананариву и экскурсия по столице
Сегодня вылетаем из Тулеара в Антананариву. Билет покупается отдельно по согласованию с организатором. Вся группа летит одним рейсом.
После перелёта разместимся в отеля и отправимся гулять по столице Мадагаскара. Вы узнаете об образовании названия города. И как именуют Антананариву сами местные жители.
Вылет домой
После завтрака едем в аэропорт. Возможно продлить путешествие и отправиться на остров Реньон (обсуждается заранее).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Антананариву, аэропорт, по договорённостиЗавершение: Антананариву, аэропорт, в первой половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.