Экзотический остров умеет удивлять — мы посетим заповедные территории, отправимся в джунгли, где познакомимся с обитателями Мадагаскара, среди которых много эндемиков. Увидим озеро в жерле вулкана, хищников и самых маленьких лемуров на планете. Заедем в аутентичные деревни и понаблюдаем за бытом местных, производством бумаги, украшенной цветами, попробуем локальное вино. Отдохнём на побережье Индийского океана и погуляем по столице.

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Ваш представитель в Антананариву

Сергей Ваш представитель в Антананариву

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников путешествия — 30-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.

Виза оформляется в аэропорту по прилёте. Однократная виза на 30 дней выдаётся бесплатно.