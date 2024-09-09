После завтрака стартуем в Парк лемуров, чтобы увидеть, как выглядит король Джулиан из мультфильма «Мадагаскар» вживую. Встретим 9 видов этих животных, обитающих на лесистой территории. Также полюбуемся миниатюрными моделями велосипедов, автомобилей и мотоциклов, которые создают жители окрестностей Антананариву из жестяных банок.

После этого доберёмся до Ампефи, разместимся в отеле у озера Кавитаха.