Полезная информация о Фианаранцуе
Что нужно знать о Фианаранцуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фианаранцуе
21:1624
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Фианаранцуа
|По-английски
|Fianarantsoa
|Столица региона
|Фианаранцуа является столицей региона
|Население города
|167 227 чел.
|Аэропорт
|Фианаранцоа WFI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|1 117 м. от уровня моря