Всё о Фианаранцуе

Полезная информация о Фианаранцуе

Что нужно знать о Фианаранцуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фианаранцуе
21:1624
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаФианаранцуа
По-английскиFianarantsoa
Столица регионаФианаранцуа является столицей региона
Население города167 227 чел.
АэропортФианаранцоа WFI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота1 117 м. от уровня моря

Где находится Фианаранцуа на карте