Как добраться до Нуси-Бе на самолёте
В Нуси-Бе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fascene Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нуси-Бе
- Фасен NOSFascene Airport
Самые дешёвые билеты в Нуси-Бе из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.11.2020
|из 🇲🇬Анцерананы
|7 457
|35м
|06.11.2020
|из 🇸🇨Маэ
|27 922
|21ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из Сена-Дени
|28 316
|1ч 50м
|02.02.2021
|из 🇰🇪Найроби
|29 356
|9ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|34 354
|19ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|41 102
|41ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|42 784
|13ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|46 721
|12ч 50м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|47 377
|37ч 15м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|49 574
|20ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|54 847
|46ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|57 642
|47ч 30м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|61 816
|27ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|62 722
|29ч 45м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|74 231
|33ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нуси-Бе
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нуси-Бе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Женева и Париж
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