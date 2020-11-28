Летим в Нуси-Бе

Как добраться до Нуси-Бе на самолёте

В Нуси-Бе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fascene Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нуси-Бе

  1. Фасен NOS
    Fascene Airport

Самые дешёвые билеты в Нуси-Бе из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.11.2020из 🇲🇬Анцерананы7 45735м
06.11.2020из 🇸🇨Маэ27 92221ч 50м (⇵1)
09.11.2020из Сена-Дени28 3161ч 50м
02.02.2021из 🇰🇪Найроби29 3569ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇰🇪Момбасы34 35419ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга41 10241ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Рима42 78413ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива46 72112ч 50м (⇵1)
28.11.2020из 🇫🇷Парижа47 37737ч 15м (⇵1)
18.11.2020из 🇵🇱Варшавы49 57420ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Москвы54 84746ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска57 64247ч 30м (⇵2)
01.03.2021из 🇸🇪Стокгольм61 81627ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇦Касабланки62 72229ч 45м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Краснодара74 23133ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нуси-Бе, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Женева и Париж

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Нуси-Бе