Всё о Туамасине

Полезная информация о Туамасине

Что нужно знать о Туамасине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туамасине
23:5040
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаТуамасина
По-английскиToamasina
Столица регионаТуамасина является столицей региона
Население города206 373 чел.
АэропортТаматаве TMM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Туамасина на карте