Летим в Макао

Как добраться до Макао на самолёте

В Макао 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Macau International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Макао

  1. Макао MFM
    Macau International Airport

Самые дешёвые билеты в Макао из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.03.2021из 🇵🇭Манилы3 1472ч 35м
21.03.2021из Сеула3 7464ч 10м
10.11.2020из 🇨🇳Сямыни5 7291ч 45м
20.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу7 8732ч 10м
10.11.2020из 🇨🇳Пекина7 9563ч 40м
03.12.2020из 🇹🇼Гаосюн8 4371ч 35м
04.11.2020из 🇹🇼Тайбэй8 7672ч 5м
08.04.2021из Гонконга8 98427ч 20м (⇵1)
21.01.2021из 🇻🇳Ханоя9 77112ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Шанхая10 49318ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇨🇳Нанкина11 58224ч 30м (⇵1)
24.11.2020из Сайпана14 96924ч 30м (⇵1)
20.03.2021из 🇷🇺Владивостока18 90234ч (⇵2)
11.11.2020из 🇯🇵Фукуоки26 38514ч 10м (⇵1)
22.01.2021из 🇷🇺Москвы28 20832ч 55м (⇵2)
07.06.2021из 🇭🇺Будапешта37 58231ч 5м (⇵2)
08.03.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону41 76049ч (⇵2)
15.04.2021из 🇱🇹Вильнюса43 09827ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇧🇾Минска43 96430ч (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)51 27222ч 50м (⇵2)
28.11.2020из 🇩🇪Берлина55 04529ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Хабаровска55 41431ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇩Джакарты64 23323ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Киева73 26639ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇶🇦Дохи86 59934ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇳Дакара88 42837ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула140 07726ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Ларедо205 77330ч (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇳Амритсара234 17826ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Макао, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Сеул, Шанхай, Саппоро и Тайбэй

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Макао