Как добраться до Макао на самолёте
В Макао 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Macau International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Макао
- Макао MFMMacau International Airport
Самые дешёвые билеты в Макао из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.03.2021
|из 🇵🇭Манилы
|3 147
|2ч 35м
|21.03.2021
|из Сеула
|3 746
|4ч 10м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|5 729
|1ч 45м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|7 873
|2ч 10м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|7 956
|3ч 40м
|03.12.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|8 437
|1ч 35м
|04.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|8 767
|2ч 5м
|08.04.2021
|из Гонконга
|8 984
|27ч 20м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|9 771
|12ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|10 493
|18ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|11 582
|24ч 30м (⇵1)
|24.11.2020
|из Сайпана
|14 969
|24ч 30м (⇵1)
|20.03.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|18 902
|34ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|26 385
|14ч 10м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 208
|32ч 55м (⇵2)
|07.06.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|37 582
|31ч 5м (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|41 760
|49ч (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|43 098
|27ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|43 964
|30ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|51 272
|22ч 50м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|55 045
|29ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|55 414
|31ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|64 233
|23ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|73 266
|39ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|86 599
|34ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|88 428
|37ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|140 077
|26ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Ларедо
|205 773
|30ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|234 178
|26ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Макао
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Макао, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Сеул, Шанхай, Саппоро и Тайбэй
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