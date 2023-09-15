История и архитектура одного из самых противоречивых городов мира на обзорной экскурсии
Макао — бывшая португальская колония, ставшая азиатским Лас-Вегасом. Древние храмы сочетаются здесь с помпезными отелями-казино. Я расскажу, как появился этот невероятный город, как он развивался и чем живёт сегодня. Покажу все самые-самые места и поделюсь их увлекательной историей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Макао — большой город. Чтобы его полноценно исследовать, между удалёнными объектами мы будем перемещаться на такси. Остальная часть экскурсии пройдёт в пешем формате. За 5 часов вы:
- Побываете на центральной площади и рассмотрите часть старинной стены 16 века
- Подниметесь на крепость-форт Монте и полюбуетесь панорамным видом на город
- Увидите маяк Гия — первый китайский маяк на побережье
- Полюбуетесь роскошными интерьерами отеля «Венеция»
- Оцените храм А-Ма на старинной площади Барра
- Посетите остров-деревню Тайпа с отелями и казино
Также по желанию вы сможете отведать вкуснейшую лапшу с крабом. И зайти в местные музеи: Городской и Морской.
Организационные детали
- Такси между удалёнными объектами оплачивается дополнительно. Нам нужно будет совершить 3–4 поездки. Их общая стоимость составит около 30 евро.
- Дополнительные расходы: еда, напитки, музей Макао (по желанию) — 7 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Макао
Провёл экскурсии для 22 туристов
Привет! Я Александр, предприниматель из Москвы. Живу в Китае с 2014 года. Прожил в Шанхае 6 месяцев, в Хайнане 9 месяцев, последние 2 года живу в Гуанчжоу. Говорю на китайском, английском и русском языках.
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