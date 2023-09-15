Макао — бывшая португальская колония, ставшая азиатским Лас-Вегасом. Древние храмы сочетаются здесь с помпезными отелями-казино. Я расскажу, как появился этот невероятный город, как он развивался и чем живёт сегодня. Покажу все самые-самые места и поделюсь их увлекательной историей.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Макао — большой город. Чтобы его полноценно исследовать, между удалёнными объектами мы будем перемещаться на такси. Остальная часть экскурсии пройдёт в пешем формате. За 5 часов вы:

Побываете на центральной площади и рассмотрите часть старинной стены 16 века

Подниметесь на крепость-форт Монте и полюбуетесь панорамным видом на город

Увидите маяк Гия — первый китайский маяк на побережье

Полюбуетесь роскошными интерьерами отеля «Венеция»

Оцените храм А-Ма на старинной площади Барра

Посетите остров-деревню Тайпа с отелями и казино

Также по желанию вы сможете отведать вкуснейшую лапшу с крабом. И зайти в местные музеи: Городской и Морской.

Организационные детали