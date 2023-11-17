Знакомьтесь - Макао

Исследовать город-казино и понять, как уживаются здесь восточные и западные традиции

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Макао — бывшая португальская колония, город-казино и город-музей. Я с удовольствием покажу вам его главные достопримечательности. Вы оцените уникальную смесь европейского наследия и патриархального уклада Поднебесной.

Побываете на Сенатской площади, побродите по лабиринтам торговых улиц, увидите казино и яркие шоу, а по желанию испробуете экстремальные аттракционы.
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Знакомьтесь - Макао
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по историческому центру Макао, вы почувствуете, как Восток и Запад здесь прорастают сквозь друг друга. На христианских кладбищах воскуривают благовония, кантонские блюда запивают португальскими винами, а извилистые руа и авениды утыкаются в небоскрёбы казино.

Вы побываете на Сенатской площади из колониального прошлого и пройдёте по лабиринтам торговых улиц. По желанию купите местные лакомства — рассыпчатое печенье из прессованного миндаля и сладкое вяленое мясо. Увидите руины Святого Павла, воздвигнутые иезуитами в 1602 году, и осмотрите нависающую над ними крепость Монте, созданную для защиты колонии.

Также на вашем пути — поющие фонтаны, Башня Макао высотой 338 м (на неё можно подняться!), зеркальные небоскрёбы, казино с канатной дорогой и бесплатные шоу на улицах. А любители пощекотать нервы могут испытать экстремальные аттракционы — пройтись по внешнему ободу башни или заняться скай-джампингом с одного из самых высоких зданий в мире.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком, по желанию можно перемещаться на общественном транспорте или такси (оплачивается мной)
  • Дополнительные расходы (по желанию): экстремальные развлечения (актуальные цены уточняйте в переписке), обед
  • По желанию программу можно скорректировать
  • Если вы остановились в Гонконге, до Макао можно добраться на скоростном пароме — он идёт 1 час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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