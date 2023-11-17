Исследовать город-казино и понять, как уживаются здесь восточные и западные традиции
Побываете на Сенатской площади, побродите по лабиринтам торговых улиц, увидите казино и яркие шоу, а по желанию испробуете экстремальные аттракционы.
Описание
Что вас ожидает
Прогуливаясь по историческому центру Макао, вы почувствуете, как Восток и Запад здесь прорастают сквозь друг друга. На христианских кладбищах воскуривают благовония, кантонские блюда запивают португальскими винами, а извилистые руа и авениды утыкаются в небоскрёбы казино.
Вы побываете на Сенатской площади из колониального прошлого и пройдёте по лабиринтам торговых улиц. По желанию купите местные лакомства — рассыпчатое печенье из прессованного миндаля и сладкое вяленое мясо. Увидите руины Святого Павла, воздвигнутые иезуитами в 1602 году, и осмотрите нависающую над ними крепость Монте, созданную для защиты колонии.
Также на вашем пути — поющие фонтаны, Башня Макао высотой 338 м (на неё можно подняться!), зеркальные небоскрёбы, казино с канатной дорогой и бесплатные шоу на улицах. А любители пощекотать нервы могут испытать экстремальные аттракционы — пройтись по внешнему ободу башни или заняться скай-джампингом с одного из самых высоких зданий в мире.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком, по желанию можно перемещаться на общественном транспорте или такси (оплачивается мной)
- Дополнительные расходы (по желанию): экстремальные развлечения (актуальные цены уточняйте в переписке), обед
- По желанию программу можно скорректировать
- Если вы остановились в Гонконге, до Макао можно добраться на скоростном пароме — он идёт 1 час
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.