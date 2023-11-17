Макао — бывшая португальская колония, город-казино и город-музей. Я с удовольствием покажу вам его главные достопримечательности. Вы оцените уникальную смесь европейского наследия и патриархального уклада Поднебесной. Побываете на Сенатской площади, побродите по лабиринтам торговых улиц, увидите казино и яркие шоу, а по желанию испробуете экстремальные аттракционы.

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Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по историческому центру Макао, вы почувствуете, как Восток и Запад здесь прорастают сквозь друг друга. На христианских кладбищах воскуривают благовония, кантонские блюда запивают португальскими винами, а извилистые руа и авениды утыкаются в небоскрёбы казино.

Вы побываете на Сенатской площади из колониального прошлого и пройдёте по лабиринтам торговых улиц. По желанию купите местные лакомства — рассыпчатое печенье из прессованного миндаля и сладкое вяленое мясо. Увидите руины Святого Павла, воздвигнутые иезуитами в 1602 году, и осмотрите нависающую над ними крепость Монте, созданную для защиты колонии.

Также на вашем пути — поющие фонтаны, Башня Макао высотой 338 м (на неё можно подняться!), зеркальные небоскрёбы, казино с канатной дорогой и бесплатные шоу на улицах. А любители пощекотать нервы могут испытать экстремальные аттракционы — пройтись по внешнему ободу башни или заняться скай-джампингом с одного из самых высоких зданий в мире.

Организационные детали