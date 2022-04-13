Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Мы прогуляемся по историческому центру Охрида и увидим его главные достопримечательности: древний амфитеатр, дворец Робеву, церкви Святой Софии и Иоанна Богослова. Поднимемся на крепость Самуила, заглянем в Городской археологический музей, пройдем по живописной набережной и отыщем памятник Кириллу и Мефодию.

Прошлое и настоящее

Я расскажу о главных этапах развития города, основанного более трех миллионов лет назад. О временах, когда он носил имя Лихнидос, и о византийском периоде, когда он стал важнейшим культурным и религиозным центром страны. А также вы обязательно узнаете о современной жизни курортного Охрида: его традициях и культурных событиях.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.