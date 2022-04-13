Знакомьтесь, Охрид

Обзорная прогулка по живописному старинному городу с профессиональным гидом

Индивидуальная
Охрид — небольшой красочный городок с богатой историей.

Он считается одним из древнейших поселений в Европе.

Каждый дом здесь хранит память о событиях давно минувших дней.

Вы погуляете по извилистым узким улицам, полюбуетесь домами с черепичными крышами и панорамами озера.

А я покажу все знаковые места и раскрою, какие интересные события здесь происходили.
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Знакомьтесь, Охрид
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Мы прогуляемся по историческому центру Охрида и увидим его главные достопримечательности: древний амфитеатр, дворец Робеву, церкви Святой Софии и Иоанна Богослова. Поднимемся на крепость Самуила, заглянем в Городской археологический музей, пройдем по живописной набережной и отыщем памятник Кириллу и Мефодию.

Прошлое и настоящее

Я расскажу о главных этапах развития города, основанного более трех миллионов лет назад. О временах, когда он носил имя Лихнидос, и о византийском периоде, когда он стал важнейшим культурным и религиозным центром страны. А также вы обязательно узнаете о современной жизни курортного Охрида: его традициях и культурных событиях.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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