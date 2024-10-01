1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 15 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€77 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 октября 2024Благодарим Ирину и Александра за замечательную экскурсию по Скопье! Профессионализм, эрудированность, владение историей и культурой, уважительное отношение, лёгкость в общении,
- ААнна7 августа 2024Скопье - город странноватый, но если Вы решили его посетить, то делайте это обязательно с гидом. Нам очень понравилась экскурсия с Ириной, она любит Северную Македонию и Скопье, и сумела показать нам город с его лучших сторон.
- ООлеся23 июня 2024Незабываемая поездка, шикарная природа, море впечатлений и самый лучший на свете гид. Очень советую, не пожалеете!
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно
- VValeriya26 августа 2023Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид
- ССтанислав19 марта 2023Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо
- ААлександра1 ноября 2021Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Скопье в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Скопье
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Скопье в октябре 2024
Сейчас в Скопье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Скопье (Македония 🇲🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 20 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Македонии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь