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знакомиться с городом при помощи местного жителя, который тут родился и вырос, а к тому же является таким общительным и обаятельным человеком. По-русски Александр говорит отлично. Помимо полезной исторической информации по столице, он нам подсказал, где можно вкусно поужинать, куда ещё имеет смысл поехать. Озеро и город Охрид оказались прекрасны, рекомендую всем не ограничиваться столицей!