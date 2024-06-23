Все – экскурсии в Скопье

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Скопье на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в национальный парк Маврово
На машине
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
250 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Скопье
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 15 чел.
Знакомьтесь, Скопье
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    23 июня 2024
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Незабываемая поездка, шикарная природа, море впечатлений и самый лучший на свете гид. Очень советую, не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Экскурсию по городу Скопие нам провёл сам Александр Македонский, (по совместительству муж Ирины 😉), и это дорогого стоит! Очень приятно
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    знакомиться с городом при помощи местного жителя, который тут родился и вырос, а к тому же является таким общительным и обаятельным человеком. По-русски Александр говорит отлично. Помимо полезной исторической информации по столице, он нам подсказал, где можно вкусно поужинать, куда ещё имеет смысл поехать. Озеро и город Охрид оказались прекрасны, рекомендую всем не ограничиваться столицей!

  • Д
    Дмитрий
    19 февраля 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Огромное спасибо Ирине за проведённую экскурсию! Очень интересно посмотреть на город с разных сторон и (что более важно) узнать историю, которая привела к такому положению дел.
  • S
    Svetlana
    31 января 2024
    Добро пожаловать в Скопье
    Ирина, молодец. Экскурсия была очень содержательная и интересная, рекомендую 👍
  • V
    Valeriya
    26 августа 2023
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид
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    Александр (Македонский 😀) профессионал своего дела очень любящий свою страну и много знающий о ней. Восхитительные пейзажи, хорошие горные дороги, Без сомнения рекомендуем экскурсию всем и сами обязательно ещё раз посетим эту удивительно красивую тёплую и гостеприимную страну.

    Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озеромЕздили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озеромЕздили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озеромЕздили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером
  • А
    Александра
    1 ноября 2021
    Путешествие в национальный парк Маврово
    Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Скопье в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Скопье в августе 2024
Сейчас в Скопье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Скопье (Македония 🇲🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 18 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Македонии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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