Все экскурсии и мероприятия в Джорджтауне
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€3.16
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Музей искусства 3D трюков в Пенанге
Откройте глаза и погрузитесь в красочный мир 3D-искусства.
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€9.91
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Среда обитания на холме Пенанг: Дневной вход
Получите образование в тропическом лесу и насладитесь экологическим туризмом мирового класса в Малайзии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Джорджтауне – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €3.16. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Джорджтауне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Малайзии на 📅 декабрь, январь и февраль