Всё о Джорджтауне

Полезная информация о Джорджтауне

Что нужно знать о Джорджтауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джорджтауне
11:0953
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаДжорджтаун
По-английскиGeorge Town
Столица регионаДжорджтаун является столицей региона
Население города300 000 чел.
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Джорджтаун на карте