Как добраться до Коты-Бару на самолёте
В Коте-Бару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Ismail Petra Airport» вам не избежать
Список аэропортов Коты-Бару
- Султан Исмаил Петра KBRSultan Ismail Petra Airport
Самые дешёвые билеты в Коту-Бару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 391
|1ч 5м
|12.11.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|2 287
|4ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|2 375
|3ч 30м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 635
|36ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Коты-Бару
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Коты-Бару, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Куала-Лумпур
- 14.10.202020.10.2020
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