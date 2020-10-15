Как добраться до Коты-Бару на самолёте

В Коте-Бару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Ismail Petra Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коты-Бару

Султан Исмаил Петра KBR Sultan Ismail Petra Airport

Самые дешёвые билеты в Коту-Бару из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇲🇾 Куала-Лумпура 1 391 1ч 5м из 🇲🇾 Джохора-Бару 2 287 4ч 20м (⇵1) из 🇲🇾 Пенанга 2 375 3ч 30м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 25 635 36ч 10м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Коты-Бару

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Коты-Бару