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Летим в Коту-Бару

Как добраться до Коты-Бару на самолёте

В Коте-Бару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Ismail Petra Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коты-Бару

  1. Султан Исмаил Петра KBR
    Sultan Ismail Petra Airport

Самые дешёвые билеты в Коту-Бару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 3911ч 5м
12.11.2020из 🇲🇾Джохора-Бару2 2874ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇾Пенанга2 3753ч 30м (⇵1)
16.01.2021из 🇷🇺Москвы25 63536ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Коты-Бару, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Куала-Лумпур

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Коты-Бару