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Летим в Коту-Кинабалу

Как добраться до Коты-Кинабалу на самолёте

В Коте-Кинабалу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kota Kinabalu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коты-Кинабалу

  1. Кота-Кинабалу BKI
    Kota Kinabalu International Airport

Самые дешёвые билеты в Коту-Кинабалу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇲🇾Кучинга1 1331ч 30м
21.11.2020из 🇲🇾Джохора-Бару1 8832ч 20м
10.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 9242ч 40м
01.01.2021из 🇵🇭Манилы3 4832ч 25м
12.11.2020из 🇲🇾Кудата4 30440м
11.11.2020из 🇲🇾Лахада-Дату10 27155м
04.04.2021из 🇮🇩Таракана12 86515ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇲🇾Мулу16 09917ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇭Пуэрто-Принсесы18 39623ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇩Макасара18 93224ч 55м (⇵2)
30.01.2021из 🇧🇩Дакки18 97818ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇭Бангкока20 57219ч 10м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга28 88627ч 30м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Москвы33 40722ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇨🇳Нанкина80 89240ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Коты-Кинабалу