Как добраться до Коты-Кинабалу на самолёте
В Коте-Кинабалу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kota Kinabalu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Коты-Кинабалу
- Кота-Кинабалу BKIKota Kinabalu International Airport
Самые дешёвые билеты в Коту-Кинабалу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|1 133
|1ч 30м
|21.11.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|1 883
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 924
|2ч 40м
|01.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|3 483
|2ч 25м
|12.11.2020
|из 🇲🇾Кудата
|4 304
|40м
|11.11.2020
|из 🇲🇾Лахада-Дату
|10 271
|55м
|04.04.2021
|из 🇮🇩Таракана
|12 865
|15ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Мулу
|16 099
|17ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇭Пуэрто-Принсесы
|18 396
|23ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|18 932
|24ч 55м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|18 978
|18ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|20 572
|19ч 10м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 886
|27ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|33 407
|22ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|80 892
|40ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Коты-Кинабалу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Коты-Кинабалу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Цюрих
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