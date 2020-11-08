Как добраться до Куала-Лумпура на самолёте

В Куала-Лумпуре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Куала-Лумпура

Куала-Лумпур KUL Kuala Lumpur International Airport Султан Абдул-Азиз-Шах SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport

Самые дешёвые билеты в Куала-Лумпур из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Куала-Лумпура

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Куала-Лумпура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кота-Кинабалу, Бали, Гонконг, Кота-Бару и Лангкави

Авиакомпании которые летают из аэропортов Куала-Лумпура