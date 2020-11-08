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Летим в Куала-Лумпур

Как добраться до Куала-Лумпура на самолёте

В Куала-Лумпуре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Куала-Лумпура

  1. Куала-Лумпур KUL
    Kuala Lumpur International Airport
  2. Султан Абдул-Азиз-Шах SZB
    Sultan Abdul Aziz Shah Airport

Самые дешёвые билеты в Куала-Лумпур из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇲🇾Алора-Сетара6361ч 5м
29.10.2020из 🇲🇾Джохора-Бару85350м
22.10.2020из 🇲🇾Пенанга1 0761ч 5м
25.02.2021из 🇲🇾Лангкави1 3651ч 20м
25.10.2020из 🇲🇾Кучинга1 4251ч 45м
09.11.2020из 🇲🇾Коты-Бару1 425
20.10.2020из 🇲🇾Мири2 1712ч 15м
08.02.2021из 🇲🇾Тавау2 3692ч 45м
25.10.2020из 🇲🇾Бинтулу2 5642ч 5м
30.01.2021из 🇲🇾Коты-Кинабалу2 5972ч 40м
03.12.2020из 🇲🇾Лабуана2 9662ч 25м
25.07.2021из 🇻🇳Хошимина3 4622ч 5м
30.12.2020из 🇸🇬Сингапура3 5321ч 5м
15.01.2021из 🇹🇭Краби4 1361ч 30м
27.10.2020из 🇮🇩Джакарты4 8032ч 10м
01.05.2021из 🇮🇩Сурабой4 9922ч 25м
15.03.2021из 🇮🇩Бали5 2162ч 55м
22.02.2021из 🇹🇭Бангкока5 2292ч 15м
04.04.2021из 🇵🇭Манилы5 4784ч 10м
10.12.2020из 🇧🇳Брунея5 6382ч 20м
17.05.2021из 🇻🇳Фукуока5 7851ч 50м
30.01.2021из 🇱🇦Вьентьяна5 8242ч 50м
02.04.2021из 🇮🇳Бангалора6 2924ч 25м
10.11.2020из 🇮🇩Семаранга8 07412ч 50м (⇵1)
20.01.2021из 🇹🇼Тайбэй8 30210ч 45м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇳Калькутты8 350
29.10.2020из 🇮🇳Ченная8 6433ч 50м
03.03.2021из Гонконга8 89827ч 10м (⇵1)
24.12.2020из 🇹🇭Пхукета9 03617ч 55м (⇵1)
05.12.2020из 🇹🇭Сураттхани9 24618ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇮🇩Бандунга9 49616ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇭Чиангмая9 9798ч 40м (⇵1)
15.03.2021из 🇱🇰Коломбо10 2783ч 40м
18.01.2021из Сеула10 31726ч 20м (⇵1)
28.12.2020из 🇰🇭Пномпени10 52422ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇲Янгона11 0207ч 45м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇳Чэнду12 37711ч 40м (⇵1)
18.01.2021из Пусана12 39841ч (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇩Джокьякарты12 63619ч 55м (⇵2)
04.01.2021из 🇮🇳Варанаси13 20415ч 10м (⇵1)
05.12.2020из Чеджу13 90824ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇳Бхубанешвара13 96330ч (⇵1)
01.02.2021из 🇦🇪Дубая14 68523ч 5м (⇵2)
01.02.2021из 🇦🇪Шарджи14 77924ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇵🇰Лахора14 9445ч 50м
13.12.2020из 🇻🇳Ханоя14 9968ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇨🇳Шанхая15 0145ч 40м
17.02.2021из 🇧🇩Дакки15 12313ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Мумбаи15 52512ч 15м (⇵1)
15.12.2020из 🇵🇭Легаспи15 53028ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇰🇭Сиемреапа16 25215ч 25м (⇵1)
13.01.2021из 🇯🇵Токио16 69631ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама16 75429ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Дели16 85014ч 50м (⇵2)
08.05.2021из 🇦🇺Брисбена17 07710ч 55м
13.02.2021из 🇷🇺Владивостока20 45337ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇨🇳Пекина21 22618ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇼Кувейт22 33623ч 10м (⇵1)
28.12.2020из 🇲🇻Мале22 91230ч 40м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Новосибирска23 49614ч 5м (⇵1)
28.01.2021из 🇹🇷Стамбула23 53053ч 30м (⇵2)
15.09.2021из 🇸🇦Эр-Рияда23 56123ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы23 89313ч 30м (⇵1)
08.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 16921ч 10м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Хабаровска25 71339ч (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇰Исламабада27 32326ч 35м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Уфы27 53337ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Перми27 79740ч 35м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Кургана27 88247ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇺Перта27 9065ч 45м
19.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга27 94929ч 35м (⇵2)
05.01.2021из 🇰🇿Алматы28 16316ч 45м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Красноярска28 40030ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Тюмени28 51222ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Сочи28 66437ч 5м (⇵2)
25.03.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга28 77623ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Самары29 06229ч 15м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Краснодара29 31026ч 55м (⇵2)
09.03.2021из 🇺🇿Ташкента29 44719ч 10м (⇵2)
27.10.2020из Макао29 70830ч 20м (⇵2)
09.02.2021из 🇪🇬Каира29 76725ч 40м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Казани30 39539ч 20м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Сургута30 42329ч 35м (⇵2)
07.11.2020из 🇸🇦Джидды30 47025ч 25м (⇵2)
01.02.2021из 🇧🇾Минска30 70318ч 35м (⇵2)
24.01.2021из 🇬🇧Лондона30 85941ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇦Ванкувера31 46041ч 15м (⇵2)
30.09.2021из 🇷🇺Иркутска31 61714ч 15м (⇵1)
19.11.2020из 🇹🇷Анкары32 03733ч 25м (⇵2)
01.02.2021из 🇭🇺Будапешта32 61156ч 50м (⇵2)
14.04.2021из 🇺🇸Майами33 41228ч 58м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу33 42526ч (⇵1)
27.12.2020из 🇺🇸Чикаго33 47430ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇵🇱Варшавы33 82742ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇳Иу34 34213ч 50м (⇵2)
28.12.2020из 🇦🇺Мельбурна34 59122ч 25м (⇵1)
24.02.2021из 🇮🇪Дублина34 71523ч 40м (⇵2)
01.01.2021из 🇸🇦Медины34 99254ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Бойсе35 00726ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Киева35 42821ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Куала-Лумпура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кота-Кинабалу, Бали, Гонконг, Кота-Бару и Лангкави

Авиакомпании которые летают из аэропортов Куала-Лумпура

Куала-Лумпур — Обзор малазийской столицы
Куала-Лумпур — Обзор малазийской столицы