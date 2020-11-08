Как добраться до Куала-Лумпура на самолёте
В Куала-Лумпуре 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Куала-Лумпура
- Куала-Лумпур KULKuala Lumpur International Airport
- Султан Абдул-Азиз-Шах SZBSultan Abdul Aziz Shah Airport
Самые дешёвые билеты в Куала-Лумпур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇲🇾Алора-Сетара
|636
|1ч 5м
|29.10.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|853
|50м
|22.10.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|1 076
|1ч 5м
|25.02.2021
|из 🇲🇾Лангкави
|1 365
|1ч 20м
|25.10.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|1 425
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Бару
|1 425
|1ч
|20.10.2020
|из 🇲🇾Мири
|2 171
|2ч 15м
|08.02.2021
|из 🇲🇾Тавау
|2 369
|2ч 45м
|25.10.2020
|из 🇲🇾Бинтулу
|2 564
|2ч 5м
|30.01.2021
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|2 597
|2ч 40м
|03.12.2020
|из 🇲🇾Лабуана
|2 966
|2ч 25м
|25.07.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|3 462
|2ч 5м
|30.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|3 532
|1ч 5м
|15.01.2021
|из 🇹🇭Краби
|4 136
|1ч 30м
|27.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|4 803
|2ч 10м
|01.05.2021
|из 🇮🇩Сурабой
|4 992
|2ч 25м
|15.03.2021
|из 🇮🇩Бали
|5 216
|2ч 55м
|22.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 229
|2ч 15м
|04.04.2021
|из 🇵🇭Манилы
|5 478
|4ч 10м
|10.12.2020
|из 🇧🇳Брунея
|5 638
|2ч 20м
|17.05.2021
|из 🇻🇳Фукуока
|5 785
|1ч 50м
|30.01.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|5 824
|2ч 50м
|02.04.2021
|из 🇮🇳Бангалора
|6 292
|4ч 25м
|10.11.2020
|из 🇮🇩Семаранга
|8 074
|12ч 50м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|8 302
|10ч 45м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|8 350
|4ч
|29.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|8 643
|3ч 50м
|03.03.2021
|из Гонконга
|8 898
|27ч 10м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|9 036
|17ч 55м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|9 246
|18ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇩Бандунга
|9 496
|16ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|9 979
|8ч 40м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|10 278
|3ч 40м
|18.01.2021
|из Сеула
|10 317
|26ч 20м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|10 524
|22ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|11 020
|7ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇳Чэнду
|12 377
|11ч 40м (⇵1)
|18.01.2021
|из Пусана
|12 398
|41ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|12 636
|19ч 55м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇮🇳Варанаси
|13 204
|15ч 10м (⇵1)
|05.12.2020
|из Чеджу
|13 908
|24ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇳Бхубанешвара
|13 963
|30ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|14 685
|23ч 5м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|14 779
|24ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|14 944
|5ч 50м
|13.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|14 996
|8ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|15 014
|5ч 40м
|17.02.2021
|из 🇧🇩Дакки
|15 123
|13ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|15 525
|12ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇵🇭Легаспи
|15 530
|28ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|16 252
|15ч 25м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|16 696
|31ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|16 754
|29ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|16 850
|14ч 50м (⇵2)
|08.05.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|17 077
|10ч 55м
|13.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|20 453
|37ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|21 226
|18ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|22 336
|23ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇲🇻Мале
|22 912
|30ч 40м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|23 496
|14ч 5м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|23 530
|53ч 30м (⇵2)
|15.09.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|23 561
|23ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|23 893
|13ч 30м (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 169
|21ч 10м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|25 713
|39ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|27 323
|26ч 35м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|27 533
|37ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|27 797
|40ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Кургана
|27 882
|47ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇺Перта
|27 906
|5ч 45м
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|27 949
|29ч 35м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|28 163
|16ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|28 400
|30ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|28 512
|22ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|28 664
|37ч 5м (⇵2)
|25.03.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|28 776
|23ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|29 062
|29ч 15м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|29 310
|26ч 55м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|29 447
|19ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из Макао
|29 708
|30ч 20м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇪🇬Каира
|29 767
|25ч 40м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|30 395
|39ч 20м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|30 423
|29ч 35м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|30 470
|25ч 25м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|30 703
|18ч 35м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|30 859
|41ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|31 460
|41ч 15м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|31 617
|14ч 15м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|32 037
|33ч 25м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|32 611
|56ч 50м (⇵2)
|14.04.2021
|из 🇺🇸Майами
|33 412
|28ч 58м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|33 425
|26ч (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|33 474
|30ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|33 827
|42ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇳Иу
|34 342
|13ч 50м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|34 591
|22ч 25м (⇵1)
|24.02.2021
|из 🇮🇪Дублина
|34 715
|23ч 40м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇸🇦Медины
|34 992
|54ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бойсе
|35 007
|26ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 428
|21ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Куала-Лумпура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Куала-Лумпура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кота-Кинабалу, Бали, Гонконг, Кота-Бару и Лангкави
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