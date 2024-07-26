Что ещё посмотреть – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
29 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
12 авг в 22:00
13 авг в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
190 за всё до 10 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Начало: Отель
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    26 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
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    Форт находится довольно далеко от столицы. И это замечательно. По дороге мы увидели жизнь малазийцев в деревнях, заехали на плантации масличных пальм, посетили фруктовый магазинчик. И вот он- Форд с пушками. Но не это- главная его достопримечательность, а забавные добродушные обезьянки- лангуры (не путать с макаками, от которых лучше держаться подальше). Их там огромное множество. И их можно и нужно покормить. . Важные отцы большого семейства, мамочки с одним малышом, никогда с двумя, задорная детвора. Четкая иерархия при подходе к еде. Наблюдать за ними хочется бесконечно. Но нас ждало еще одно событие - один из самых романтичных вечеров! Тихая вода, ночь, еле слышный плеск воды о корму лодки, бесконечные звезды над тобой и огромнейшее число «малых мерцающих звездочек» по берегам неширокой реки. Первое впечатление: «Да лаааадно, это гирлянды, растянутые для туристов». Но когда твоя лодка подплывает к этим гирляндам, «фонарики» оживают, перелетая с веточки на веточку, ты можешь взять и посадить светящуюся точку на руку или борт лодки, откуда она вспорхнет и вернется к своим друзьям. Ты понимаешь, что попал в сказку. А когда неспешный лодочник подводит тебя к пристани, ты возвращаешься в реальность и понимаешь, что вновь спустя время вернешься сюда. И самое главное, конечно, КТО твой экскурсовод. Поверьте, мы- бывалые путешественники. И нам есть с кем сравнить. В том числе в Куала- Лумпуре. С полной ответственностью заявляем, что одна из лучших экскурсоводов - Юлия. Без ее внимания к каждому, интереснейших рассказов по дороге успех нашего предприятия вряд ли был гарантирован. Юля, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!

  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
  • A
    Andrew
    24 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Прекрасная экскурсия к природе и обезьянам, вдали от городской суеты. Крайне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
  2. Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
  3. Гентинг Хайлендз - город развлечений
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 225. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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