читать дальше

Форт находится довольно далеко от столицы. И это замечательно. По дороге мы увидели жизнь малазийцев в деревнях, заехали на плантации масличных пальм, посетили фруктовый магазинчик. И вот он- Форд с пушками. Но не это- главная его достопримечательность, а забавные добродушные обезьянки- лангуры (не путать с макаками, от которых лучше держаться подальше). Их там огромное множество. И их можно и нужно покормить. . Важные отцы большого семейства, мамочки с одним малышом, никогда с двумя, задорная детвора. Четкая иерархия при подходе к еде. Наблюдать за ними хочется бесконечно. Но нас ждало еще одно событие - один из самых романтичных вечеров! Тихая вода, ночь, еле слышный плеск воды о корму лодки, бесконечные звезды над тобой и огромнейшее число «малых мерцающих звездочек» по берегам неширокой реки. Первое впечатление: «Да лаааадно, это гирлянды, растянутые для туристов». Но когда твоя лодка подплывает к этим гирляндам, «фонарики» оживают, перелетая с веточки на веточку, ты можешь взять и посадить светящуюся точку на руку или борт лодки, откуда она вспорхнет и вернется к своим друзьям. Ты понимаешь, что попал в сказку. А когда неспешный лодочник подводит тебя к пристани, ты возвращаешься в реальность и понимаешь, что вновь спустя время вернешься сюда. И самое главное, конечно, КТО твой экскурсовод. Поверьте, мы- бывалые путешественники. И нам есть с кем сравнить. В том числе в Куала- Лумпуре. С полной ответственностью заявляем, что одна из лучших экскурсоводов - Юлия. Без ее внимания к каждому, интереснейших рассказов по дороге успех нашего предприятия вряд ли был гарантирован. Юля, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!