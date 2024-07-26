5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
12 авг в 22:00
13 авг в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
€190 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Начало: Отель
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим26 июля 2024Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
- AAndrew24 июля 2024Прекрасная экскурсия к природе и обезьянам, вдали от городской суеты. Крайне рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Что ещё посмотреть»
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