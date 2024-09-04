2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
9 сен в 15:15
10 сен в 15:15
€30 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 13:00
9 сен в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 сентября 2024Экскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мы его полюбили! Она хорошо
- ЕЕлена3 сентября 2024Посещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно и весело. Самое то, для первого знакомства с городом, очень рекомендую))
- ДДарья29 августа 2024Марьям очаровала нас своей улыбкой с первой минуты, как только мы встретились. Очень приятный, легкий и позитивный стиль экскурсии. Мы обязательно вернемся, спасибо огромное!
- ИИгорь20 августа 2024Выражаем благодарность нашему гиду - Ольге за содержательную экскурсию, чувство юмора, энциклопедические знания материала и ненавязчивую подачу. При этом, она хорошо водит машину и была обходительна с нами.
- ТТатьяна19 августа 2024Мы ездили с гидом Ольгой. Полный восторг от экскурсии, мы дополнительно попросили за доп плату выехать пораньше и посетить еще
- ЕЕлена16 августа 2024Понравилась экскурсия. Гид учла все наши пожелания.
- ММария9 августа 2024Юлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. Инна забрала нас в отеле
- ЕЕлизавета8 августа 2024Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно коммуницировать. Во время поездки
- ММаксим26 июля 2024Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На Рождество»
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