На Рождество – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
9 сен в 15:15
10 сен в 15:15
30 за человека
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
135 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 13:00
9 сен в 08:00
135 за всё до 2 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
31 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 сентября 2024
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Экскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мы его полюбили! Она хорошо
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    передала нам атмосферу города, провела нас по необычным местам города, которые мы бы сами никогда не нашли. Показала где можно съесть традиционные необычные для нас блюда. Терпеливо дождалась пока мы полакомились ими. С ней мы, например, впервые в жизни попробовали дуриан. Причем, она нашла нам тот, который не имеет дурного запаха. Записала нам видео на котором мы делимся эмоциями от этого знакомства. Мы попробовали Чин-дол (малайзийский десерт) - это потрясающе вкусно. Мы увидели и удивительный китайский квартал, и индуистский храм, и исторические места, и современные постройки, и знаменитые башни Петронас и много еще интересного. Мариам ответила на все наши вопросы и чутко поняла наши интересы, на которые тут же ориентировалась. Огромное спасибо организаторам и лично Мариам за незабываемые впечатления от этой экскурсии.

    Экскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мыЭкскурсия получилась очень насыщенной и содержательной. Мариам очень любит Куала-Лумпур и очень хотела, чтобы и мы
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Посещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно и весело. Самое то, для первого знакомства с городом, очень рекомендую))
    Посещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно иПосещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно иПосещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно иПосещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно иПосещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно иПосещала сегодня обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру. Очень все понравилось. Отдельное спасибо Марьям. Было познавательно, увлекательно и
  • Д
    Дарья
    29 августа 2024
    Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
    Марьям очаровала нас своей улыбкой с первой минуты, как только мы встретились. Очень приятный, легкий и позитивный стиль экскурсии. Мы обязательно вернемся, спасибо огромное!
  • И
    Игорь
    20 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    Выражаем благодарность нашему гиду - Ольге за содержательную экскурсию, чувство юмора, энциклопедические знания материала и ненавязчивую подачу. При этом, она хорошо водит машину и была обходительна с нами.
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Мы ездили с гидом Ольгой. Полный восторг от экскурсии, мы дополнительно попросили за доп плату выехать пораньше и посетить еще
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    пещеры Бату. Ольга очень интересно все рассказывала и про историю и про современность, очень опытный гид и приятный человек. Опыт с серыми обезьянами - это фантастика, такого щенячего восторга я никогда в жизни не испытывала. Поездка на лодке со светлячками - очень романтично и атмосферно. Мы все успели, нигде не спешили. Я точно буду советовать эту экскурсию друзьям, если кто-то поедет в Малайзию.

  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    Понравилась экскурсия. Гид учла все наши пожелания.
  • М
    Мария
    9 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    Юлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. Инна забрала нас в отеле
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    на собственном автомобиле и провезла по всем достопримечательностям города. Мы остались очень довольны. Получили довольно хорошее представление о городе и его обитателях. Инна — очень приятный человек и внимательный гид. Останется в памяти как один из лучших гидов обзорной экскурсии в нашей жизни. Спасибо большое!

    Юлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. ИннаЮлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. ИннаЮлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. ИннаЮлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. ИннаЮлия прекрасно организовала экскурсию: чётко, вежливо, оперативно (бронировали вечером «на завтра»). Саму экскурсию провела Инна. Инна
  • Е
    Елизавета
    8 августа 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно коммуницировать. Во время поездки
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    узнали много нового про культуру и историю Малайзии. Сначала мы заехали в Индуистский храм, потом поехали к обезьянкам,которые никого не оставят равнодушными, после прогулки мы отправились на ужин в рыбацкую деревню,где было очень вкусно и недорого, а в завершении поплыли искать светлячков. Светлячки,конечно, завораживающее зрелище,которое остается в памяти навсегда!! Благодарим еще раз Инну за то,что мы увидели Малайзию с такой стороны и посетили такие чудесные места. Эта экскурсия останется надолго и в памяти,и в сердце.

    Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно
  • М
    Максим
    26 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
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    Форт находится довольно далеко от столицы. И это замечательно. По дороге мы увидели жизнь малазийцев в деревнях, заехали на плантации масличных пальм, посетили фруктовый магазинчик. И вот он- Форд с пушками. Но не это- главная его достопримечательность, а забавные добродушные обезьянки- лангуры (не путать с макаками, от которых лучше держаться подальше). Их там огромное множество. И их можно и нужно покормить. . Важные отцы большого семейства, мамочки с одним малышом, никогда с двумя, задорная детвора. Четкая иерархия при подходе к еде. Наблюдать за ними хочется бесконечно. Но нас ждало еще одно событие - один из самых романтичных вечеров! Тихая вода, ночь, еле слышный плеск воды о корму лодки, бесконечные звезды над тобой и огромнейшее число «малых мерцающих звездочек» по берегам неширокой реки. Первое впечатление: «Да лаааадно, это гирлянды, растянутые для туристов». Но когда твоя лодка подплывает к этим гирляндам, «фонарики» оживают, перелетая с веточки на веточку, ты можешь взять и посадить светящуюся точку на руку или борт лодки, откуда она вспорхнет и вернется к своим друзьям. Ты понимаешь, что попал в сказку. А когда неспешный лодочник подводит тебя к пристани, ты возвращаешься в реальность и понимаешь, что вновь спустя время вернешься сюда. И самое главное, конечно, КТО твой экскурсовод. Поверьте, мы- бывалые путешественники. И нам есть с кем сравнить. В том числе в Куала- Лумпуре. С полной ответственностью заявляем, что одна из лучших экскурсоводов - Юлия. Без ее внимания к каждому, интереснейших рассказов по дороге успех нашего предприятия вряд ли был гарантирован. Юля, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На Рождество»

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  1. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
  2. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
  3. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в сентябре 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 225. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 194 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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