Экскурсии на 1 день в Куала-Лумпуре

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уголки Франции и Японии в Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
220 за всё до 2 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.
Чайные плантации нагорья Камерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
330 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
    читать дальше

    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
  • О
    Оксана
    31 марта 2024
    Уголки Франции и Японии в Малайзии
    Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось. Обзорная экскурсия по КЛ
    читать дальше

    впечатлила, потом поехали загород, посетили французскую деревню. Пещеры и увидели много классных обезьянок. Рекомендую договориться и все места посетить в один день. Очень необычно из одной локации переезжать в другую 👍👍👍

    Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилосьФайзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось
  • D
    DENIS
    13 марта 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!
  • С
    Светлана
    25 января 2024
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.
  • Д
    Дарья
    28 ноября 2023
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
    читать дальше

    локации. Константин замечательный и позитивный человек. Экскурсия была очень комфортной и запоминающейся. Искренне советую! За этот день, я увидела все, что хотела и все, что было в анонсе тура. Я в восторге!!! Этому туру и Константину желаю процветания! Гениально!!!

  • И
    Ирина
    6 ноября 2023
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
    Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан
  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольныОтличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Уголки Франции и Японии в Малайзии
    Экскурсия получилась очень интересная. Сбежать из душного города в горы, где действительно свежий воздух, красивая архитектура, очень спокойная непринужденная атмосфера
    читать дальше

    - это стоит того. По дороге нам в качестве бонуса предложили заехать в пещеру, а позже еще на одну экскурсию - подняться высоко в горы на эскалаторе. В город -жизнь. Все очень круто получилось. Файзула знает свое дело и быстро везде ориентируется. Никаких очередей, все вовремя, дает время на интересные места. В общем очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Уголки Франции и Японии в Малайзии
  2. Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
  3. Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
  4. Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
  5. Гентинг Хайлендз - город развлечений
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 330. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Куала-Лумпур на 1 день, гиды Куала-Лумпура подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Куала-Лумпур так, как видят её местные жители
ХорошоТам