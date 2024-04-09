1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Уголки Франции и Японии в Малайзии: экскурсия из Куала-Лумпура
Погрузитесь в атмосферу Франции и Японии, не покидая Малайзию. Откройте для себя уникальные деревни Букит Тингги в компании опытного гида
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чайные плантации нагорья Камерон: эксклюзивное путешествие из Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир чая в Малайзии: от процесса сбора до чашки ароматного напитка, наслаждаясь великолепными видами и свежим воздухом
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€330 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ИИрина6 апреля 2024Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
- ООксана31 марта 2024Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось. Обзорная экскурсия по КЛ
- DDENIS13 марта 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!
- ССветлана25 января 2024Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.
- ДДарья28 ноября 2023Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
- ИИрина6 ноября 2023Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
- ООльга5 ноября 2023Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.
- ООльга11 октября 2023Экскурсия получилась очень интересная. Сбежать из душного города в горы, где действительно свежий воздух, красивая архитектура, очень спокойная непринужденная атмосфера
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
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