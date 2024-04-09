Ю Юлия Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день читать дальше самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️ Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их

И Ирина Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!

О Оксана Уголки Франции и Японии в Малайзии читать дальше впечатлила, потом поехали загород, посетили французскую деревню. Пещеры и увидели много классных обезьянок. Рекомендую договориться и все места посетить в один день. Очень необычно из одной локации переезжать в другую 👍👍👍 Файзулла отличный гид! Договорились провести целый день и увидеть все достопримечательности, с ним у нас все получилось. Обзорная экскурсия по КЛ

D DENIS Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!

С Светлана Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.

Д Дарья Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы читать дальше локации. Константин замечательный и позитивный человек. Экскурсия была очень комфортной и запоминающейся. Искренне советую! За этот день, я увидела все, что хотела и все, что было в анонсе тура. Я в восторге!!! Этому туру и Константину желаю процветания! Гениально!!! Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны

И Ирина Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)

О Ольга Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Всем остались довольны.