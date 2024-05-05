4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
Пещера Бату и Обзорный тур по Куала-Лумпуру: путешествие по символам города
Откройте для себя красоту и историю Куала-Лумпура в увлекательной пятичасовой экскурсии по его знаковым местам
Начало: Куала-Лумпуру
Расписание: Любое время
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
$119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
- ААлександр11 февраля 2024Был на экскурсии 10.02.2024 с прекрасным гидом, самые положительные впечатления! Файзулла отлично все рассказывает, отвечает на все вопросы, имеет глубокие
- ИИлья6 февраля 2024Все было прекрасно, ресторан в завершение экскурсии был выше всяких похвал
- LLYUDMILA8 декабря 2023К сожаления, не попали в Королевский Дворец, но это не по вине экскурсовода. Дворец был закрыт на мероприятие.
- AALEKSEY14 октября 2022Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
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