Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от $119. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое свидание с М. Куала-Лумпур
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
Пешая
На автобусе
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Пещера Бату и Обзорный тур по Куала-Лумпуру: путешествие по символам города
Откройте для себя красоту и историю Куала-Лумпура в увлекательной пятичасовой экскурсии по его знаковым местам
Начало: Куала-Лумпуру
Расписание: Любое время
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
$119 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
    Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
  • А
    Александр
    11 февраля 2024
    Обзорный тур по Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
    Был на экскурсии 10.02.2024 с прекрасным гидом, самые положительные впечатления! Файзулла отлично все рассказывает, отвечает на все вопросы, имеет глубокие
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    знания по истории, культуре и быту Малайзии. Я впечатлен, отлично провел время, всем рекомендую эту легкую недолгую экскурсию с отличным гидом!

  • И
    Илья
    6 февраля 2024
    Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
    Все было прекрасно, ресторан в завершение экскурсии был выше всяких похвал
  • L
    LYUDMILA
    8 декабря 2023
    Экскурсия по г. Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
    К сожаления, не попали в Королевский Дворец, но это не по вине экскурсовода. Дворец был закрыт на мероприятие.
  • A
    ALEKSEY
    14 октября 2022
    Первое свидание с М. Куала-Лумпур
    Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
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    архитектурных сооружений, зданий, религиозных храмов итд. Рассказал о этническом и культурном наследии, современных политических тенденциях, в общем всего не припомнишь. Было очень познавательно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Обзорный тур по Куала-Лумпуру + Бонус Пещеры Бату
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 150. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 23 ⭐ отзыва, цены от $119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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