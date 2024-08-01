Все – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
На машине
19 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
155 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
131 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-близнецов до местных традиций
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
12 авг в 13:30
13 авг в 08:00
135 за всё до 2 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
На машине
24 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
29 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
12 авг в 22:00
13 авг в 17:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 августа 2024
    Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
    Экскурсия была интересная, все понравилось, много чего узнали нового👍 полностью соответствует описанию🔥
    Экскурсия была интересная, все понравилось, много чего узнали нового👍 полностью соответствует описанию🔥
  • М
    Максим
    26 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
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    Форт находится довольно далеко от столицы. И это замечательно. По дороге мы увидели жизнь малазийцев в деревнях, заехали на плантации масличных пальм, посетили фруктовый магазинчик. И вот он- Форд с пушками. Но не это- главная его достопримечательность, а забавные добродушные обезьянки- лангуры (не путать с макаками, от которых лучше держаться подальше). Их там огромное множество. И их можно и нужно покормить. . Важные отцы большого семейства, мамочки с одним малышом, никогда с двумя, задорная детвора. Четкая иерархия при подходе к еде. Наблюдать за ними хочется бесконечно. Но нас ждало еще одно событие - один из самых романтичных вечеров! Тихая вода, ночь, еле слышный плеск воды о корму лодки, бесконечные звезды над тобой и огромнейшее число «малых мерцающих звездочек» по берегам неширокой реки. Первое впечатление: «Да лаааадно, это гирлянды, растянутые для туристов». Но когда твоя лодка подплывает к этим гирляндам, «фонарики» оживают, перелетая с веточки на веточку, ты можешь взять и посадить светящуюся точку на руку или борт лодки, откуда она вспорхнет и вернется к своим друзьям. Ты понимаешь, что попал в сказку. А когда неспешный лодочник подводит тебя к пристани, ты возвращаешься в реальность и понимаешь, что вновь спустя время вернешься сюда. И самое главное, конечно, КТО твой экскурсовод. Поверьте, мы- бывалые путешественники. И нам есть с кем сравнить. В том числе в Куала- Лумпуре. С полной ответственностью заявляем, что одна из лучших экскурсоводов - Юлия. Без ее внимания к каждому, интереснейших рассказов по дороге успех нашего предприятия вряд ли был гарантирован. Юля, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!

  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
  • A
    Andrew
    24 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Прекрасная экскурсия к природе и обезьянам, вдали от городской суеты. Крайне рекомендую!
  • A
    Andrew
    24 июля 2024
    Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
    Очень хороший гид, отличный маршрут, много полезной информации о городе и советов о дальнейшем времяпрепровождении в Малайзии
  • B
    Bolat
    18 июля 2024
    Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
    Алевтина очень интересный человек и прекрасный гид который отлично знает город, учитывает пожелания и рекомендации, было интересно слушать, очень рекомендую!
  • K
    Kim
    15 июля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже после экскурсии 🙌🏻 Было очень
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    комфортно передвигаться на машине и знакомиться со всеми основными достопримечательностями) если у вас совсем немного времени в Куала-Лумпуре, настоятельно рекомендую эту экскурсию с гидом! Единственное, чуток бы поменьше исторических историй и побольше современных, но это сугубо наше предпочтение)

  • И
    Инна
    11 июля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Благодарим Илью за поездку по городу и его достопримечательностям, а также за помощь при проблеме с банковскими картами
  • А
    Александр
    9 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    Все по делу, все интересно и понятно
  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    С нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! Нам очень очень понравился город,
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    мы побывали во многих местах, в которых без авто точно не смогли бы побывать. Пообсуждали не только «книжные» знания, но и настоящий уклад жизни в Куала-Лумпуре. Без сомнений, без гида город бы нас так не зацепил, хочется вернуться!

    С нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! НамС нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! НамС нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! НамС нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! Нам

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Все»

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  3. Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
  4. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 225. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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