4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€155 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-близнецов до местных традиций
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
12 авг в 13:30
13 авг в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
12 авг в 22:00
13 авг в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 августа 2024Экскурсия была интересная, все понравилось, много чего узнали нового👍 полностью соответствует описанию🔥
- ММаксим26 июля 2024Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
- AAndrew24 июля 2024Прекрасная экскурсия к природе и обезьянам, вдали от городской суеты. Крайне рекомендую!
- AAndrew24 июля 2024Очень хороший гид, отличный маршрут, много полезной информации о городе и советов о дальнейшем времяпрепровождении в Малайзии
- BBolat18 июля 2024Алевтина очень интересный человек и прекрасный гид который отлично знает город, учитывает пожелания и рекомендации, было интересно слушать, очень рекомендую!
- KKim15 июля 2024Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже после экскурсии 🙌🏻 Было очень
- ИИнна11 июля 2024Благодарим Илью за поездку по городу и его достопримечательностям, а также за помощь при проблеме с банковскими картами
- ААлександр9 июля 2024Все по делу, все интересно и понятно
- ДДарья24 июня 2024С нами была не Юлия, а ее приятельница Инна, но мы ни капельки не расстроились! Нам очень очень понравился город,
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Все»
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