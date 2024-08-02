4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€155 за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
12 авг в 22:00
13 авг в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €155 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Нам нереально повезло с нашей Танечкой!! Очень активная, позитивная! За время экскурсии рассказала очень содержательно и интересно абсолютно обо всем,
- ММаксим26 июля 2024Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
- AAndrew24 июля 2024Прекрасная экскурсия к природе и обезьянам, вдали от городской суеты. Крайне рекомендую!
- KKim15 июля 2024Илья действительно знает и любит свою работу, любезно нас фотографировал и помогал по всем вопросам, даже после экскурсии 🙌🏻 Было очень
- ИИнна11 июля 2024Благодарим Илью за поездку по городу и его достопримечательностям, а также за помощь при проблеме с банковскими картами
- ТТатьяна20 июня 2024Великолепный гид Илья - главное украшение этой экскурсии. Разносторонний и образованный, он отлично строил связи в подаче информации об устройстве страны, ее истории и сегодняшних реалиях. Это было очень интересно и красиво, конечно же. Куала-Лумпур и пещеры Бату действительно великолепны
- ММария6 мая 2024Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
- ММария29 апреля 2024Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «За городом и природа»
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