Логистика путешествия, трансферы, внутренние перелёты и проживание — всё уже продумано за вас, вам лишь остаётся собрать чемоданы и отправиться в тур.



Вас ждёт колоритный Куала-Лумпур — самая зелёная столица Юго-Восточной Азии с эффектными небоскрёбами, отдых на Бали в атмосфере спокойствия и полного релакса и футуристичный Сингапур — настоящий город будущего.



Программа зависит от вас: вы сможете заказать увлекательные экскурсии или передвигаться по окрестностям самостоятельно, проводить все дни лёжа на пляже или исследуя улочки и исторические памятники.