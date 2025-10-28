Увидеть 3 страны за один отпуск, отдохнуть на райских пляжах и получить идеальный загар
Вас ждёт колоритный Куала-Лумпур — самая зелёная столица Юго-Восточной Азии с эффектными небоскрёбами, отдых на Бали в атмосфере спокойствия и полного релакса и футуристичный Сингапур — настоящий город будущего.
Программа зависит от вас: вы сможете заказать увлекательные экскурсии или передвигаться по окрестностям самостоятельно, проводить все дни лёжа на пляже или исследуя улочки и исторические памятники.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Малайзия — въезд для граждан России без визы. Бали — виза по прилете 35$.
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Из Москвы вы самостоятельно добираетесь в Куала-Лумпур стыковочными рейсами через Доху, Дубай, Абу-Даби и Стамбул.
Добро пожаловать в Малайзию
По прибытии — трансфер в отель. Затем у вас будет свободное время. По желанию и за доплату вы сможете заказать экскурсии.
Программа на ваш выбор
После завтрака в отеле — свободное время для самостоятельных прогулок или экскурсий.
Перелёт на Бали
Позавтракаем и поедем в аэропорт. Вас ждёт перелёт в Денпасар (включён в стоимость). Заселимся в отель и отдохнём.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
День в вашем распоряжении
После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
Перелёт в Сингапур
Позавтракаем и отправляемся в Сингапур. По прилёте — трансфер в отель и заселение.
Исследуем футуристичный Сингапур
После завтрака — свободное время для прогулок по городу. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.
Вылет в Москву
Утром выселимся из отеля и поедем в аэропорт к рейсам в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Сингапура, время отправления вашего рейса в Москву
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.