Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой

Увидеть 3 страны за один отпуск, отдохнуть на райских пляжах и получить идеальный загар

Описание
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Логистика путешествия, трансферы, внутренние перелёты и проживание — всё уже продумано за вас, вам лишь остаётся собрать чемоданы и отправиться в тур.

Вас ждёт колоритный Куала-Лумпур — самая зелёная столица Юго-Восточной Азии с эффектными небоскрёбами, отдых на Бали в атмосфере спокойствия и полного релакса и футуристичный Сингапур — настоящий город будущего.

Программа зависит от вас: вы сможете заказать увлекательные экскурсии или передвигаться по окрестностям самостоятельно, проводить все дни лёжа на пляже или исследуя улочки и исторические памятники.
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
Большое путешествие 3 в 1: Малайзия, Индонезия и Сингапур со свободной программой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Малайзия — въезд для граждан России без визы. Бали — виза по прилете 35$.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы

Из Москвы вы самостоятельно добираетесь в Куала-Лумпур стыковочными рейсами через Доху, Дубай, Абу-Даби и Стамбул.

2 день

Добро пожаловать в Малайзию

По прибытии — трансфер в отель. Затем у вас будет свободное время. По желанию и за доплату вы сможете заказать экскурсии.

Добро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в Малайзию
3 день

Программа на ваш выбор

После завтрака в отеле — свободное время для самостоятельных прогулок или экскурсий.

Программа на ваш выборПрограмма на ваш выборПрограмма на ваш выборПрограмма на ваш выбор
4 день

Перелёт на Бали

Позавтракаем и поедем в аэропорт. Вас ждёт перелёт в Денпасар (включён в стоимость). Заселимся в отель и отдохнём.

Перелёт на БалиПерелёт на БалиПерелёт на БалиПерелёт на БалиПерелёт на Бали
5 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

7 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

8 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

9 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

10 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

11 день

День в вашем распоряжении

После завтрака — свободное время для прогулок по городу и отдыха на пляже. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

12 день

Перелёт в Сингапур

Позавтракаем и отправляемся в Сингапур. По прилёте — трансфер в отель и заселение.

Перелёт в СингапурПерелёт в СингапурПерелёт в СингапурПерелёт в Сингапур
13 день

Исследуем футуристичный Сингапур

После завтрака — свободное время для прогулок по городу. По желанию и за доплату можем организовать для вас экскурсии.

Исследуем футуристичный СингапурИсследуем футуристичный СингапурИсследуем футуристичный СингапурИсследуем футуристичный СингапурИсследуем футуристичный Сингапур
14 день

Вылет в Москву

Утром выселимся из отеля и поедем в аэропорт к рейсам в Москву.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Сингапура, время отправления вашего рейса в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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