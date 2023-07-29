Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы

Посетить 6 городов, отведать морепродуктов в крутящемся ресторане и увидеть солнечных мишек

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Ответы на вопросы
Проведём 11 экзотических дней в колоритной Малайзии.

Успеем накупаться в море, заглянуть в пещеры Бату, прокатиться на трамвайчике и на рикше и даже отправиться в 3 круиза на лодке вдоль мангровых джунглей. С большой вероятностью встретим обезьян, крокодилов, птиц. Навестим в реабилитационных центрах орангутанов и самых маленьких медведей на планете.

Попробуем азиатские блюда, свежайшие морепродукты в панорамном ресторане и восхитимся архитектурой храмов.

Желающие дополнительно смогут отправиться на реку, где обитает самая большая колония светлячков в мире.
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Большое путешествие по Малайзии: небоскрёбы, джунгли и храмы
Ближайшие даты:
29
июл
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ и Беларуси виза не требуется.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Куала-Лумпур, прилёт удобным вам рейсом в течение дня
Завершение: Международный аэропорт Куала-Лумпур, вылет удобным вам рейсом в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Гастрономические
Водные развлечения

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