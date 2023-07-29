Проведём 11 экзотических дней в колоритной Малайзии.



Успеем накупаться в море, заглянуть в пещеры Бату, прокатиться на трамвайчике и на рикше и даже отправиться в 3 круиза на лодке вдоль мангровых джунглей. С большой вероятностью встретим обезьян, крокодилов, птиц. Навестим в реабилитационных центрах орангутанов и самых маленьких медведей на планете.



Попробуем азиатские блюда, свежайшие морепродукты в панорамном ресторане и восхитимся архитектурой храмов.



Желающие дополнительно смогут отправиться на реку, где обитает самая большая колония светлячков в мире.