Куала-Лумпур – 8 миллионный мегаполис, который в своё время прославился самыми высокими зданиями в мире. Деловой центр Куала-Лумпура занимает площадь 40 га. Здесь сосредоточены небоскребы, с расположенными в них центральными офисами крупнейших компаний, гостиницы, магазины, рестораны, аквариум и огромный парк 🌳. Но, самым главным украшением и сердцем всего этого величия, являются башни-близнецы «Петронас».

Башни близнецы, названные в честь национальной компании «Петронас», по сей день радуют глаз.

И мы приглашаем Вас на прогулку 👣 возле этих грандиозных строений. Мы поговорим о стране, культуре, ценностях. Полюбуемся на Башни, заглянем внутрь и всё сами увидим своими глазами. Обязательно зайдем во внутренний дворик и чтобы увидеть вечно зеленые деревья и кустарники.

Так как Башни находятся в самом центре города, то познакомимся с деловым центром и узнаем на какие средства были построены, а так же, как зарабатывают местные жители себе на проживание. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;