Куала-Лумпур – 8 миллионный мегаполис, который в своё время прославился самыми высокими зданиями в мире. Деловой центр Куала-Лумпура занимает площадь 40 га. Здесь сосредоточены небоскребы, с расположенными в них центральными офисами крупнейших компаний, гостиницы, магазины, рестораны, аквариум и огромный парк 🌳. Но, самым главным украшением и сердцем всего этого величия, являются башни-близнецы «Петронас».
Башни близнецы, названные в честь национальной компании «Петронас», по сей день радуют глаз.
И мы приглашаем Вас на прогулку 👣 возле этих грандиозных строений. Мы поговорим о стране, культуре, ценностях. Полюбуемся на Башни, заглянем внутрь и всё сами увидим своими глазами. Обязательно зайдем во внутренний дворик и чтобы увидеть вечно зеленые деревья и кустарники.
Так как Башни находятся в самом центре города, то познакомимся с деловым центром и узнаем на какие средства были построены, а так же, как зарабатывают местные жители себе на проживание. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
- Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
- Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
- Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
- На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.