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Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»

Юлия
Юлия – Гид из Куала-Лумпура
Приглашаю вас на прогулку 👣 по самом центру Куала-Лумпура, столицы ⭐️ далекой Малайзии.

Познакомьтесь с загадочной азиатской страной, прогуливаясь среди небоскребов.

Я расскажу вам о местной культуре и традициях.

И покажу главную местную достопримечательность 🏛️ — самые высокие в мире башни-близнецы.

Мы осмотрим их со всех сторон и даже зайдем внутрь!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • $5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»

Что вы увидите

  • Башни «Петронас»
Куала-Лумпур – 8 миллионный мегаполис, который в своё время прославился самыми высокими зданиями в мире. Деловой центр Куала-Лумпура занимает площадь 40 га. Здесь сосредоточены небоскребы, с расположенными в них центральными офисами крупнейших компаний, гостиницы, магазины, рестораны, аквариум и огромный парк 🌳. Но, самым главным украшением и сердцем всего этого величия, являются башни-близнецы «Петронас».
Башни близнецы, названные в честь национальной компании «Петронас», по сей день радуют глаз.
И мы приглашаем Вас на прогулку 👣 возле этих грандиозных строений. Мы поговорим о стране, культуре, ценностях. Полюбуемся на Башни, заглянем внутрь и всё сами увидим своими глазами. Обязательно зайдем во внутренний дворик и чтобы увидеть вечно зеленые деревья и кустарники.
Так как Башни находятся в самом центре города, то познакомимся с деловым центром и узнаем на какие средства были построены, а так же, как зарабатывают местные жители себе на проживание. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»
    Онлайн-экскурсия «Деловой квартал Куала-Лумпур»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия
    Юлия
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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