Брикфилдз «Маленькая Индия» — квартал в Куала-ЛумпурМалайзия – страна трёх основных национальностей. И все они являются полноправными гражданами государства. У каждой национальности есть своя многовековая история 📖, традиции и кухня 🥧. Ну, и конечно же, есть свои кварталы, или «междусобойчики», как я их называю в шутку.

Приглашаю Вас в один из таких кварталов. Его смело можно назвать историческим местом Куала Лумпура. Брикфилд также называют «святым местом», здесь много христианских церквей, мечетей, пагод, возраст некоторых превышает 100 лет. Расположенный в этом районе тамильский храм Sri Kandaswamy Temple является одной из самых популярных туристических достопримечательностей 🏛️ Куала-Лумпура. Что вы увидитеМы сможем зайти в магазин, где продают сари. Посмотрим, как искусно плетут цветочные гирлянды, и узнаем для чего их используют. Заглянем в индийский ресторан, попробуем местный чай и узнаем название индийских сладостей.

Так как воскресенье день семейных закупок на рабочую неделю, то и мы пробежимся по продуктовым полкам с овощами, фруктами, специями. Не забыть бы прикупить благовоний для ежедневных молитв. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности, о которых идет речь;