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Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»

Юлия
Юлия – Гид из Куала-Лумпура
Малайзия — страна трёх основных национальностей.

И все они являются полноправными гражданами государства.

У каждой национальности есть своя многовековая история 📖, традиции и кухня 🥧.

Ну, и конечно же, есть свои кварталы, или «междусобойчики», как я их называю в шутку.

Мы прогуляемся по одному из таких кварталов, Брикфилдзу, и увидим, как в столице Сингапура живет индийская культура.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • $5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»
Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»

Что вы увидите

  • квартал Брикфилдз
Брикфилдз «Маленькая Индия» — квартал в Куала-ЛумпурМалайзия – страна трёх основных национальностей. И все они являются полноправными гражданами государства. У каждой национальности есть своя многовековая история 📖, традиции и кухня 🥧. Ну, и конечно же, есть свои кварталы, или «междусобойчики», как я их называю в шутку.
Приглашаю Вас в один из таких кварталов. Его смело можно назвать историческим местом Куала Лумпура. Брикфилд также называют «святым местом», здесь много христианских церквей, мечетей, пагод, возраст некоторых превышает 100 лет. Расположенный в этом районе тамильский храм Sri Kandaswamy Temple является одной из самых популярных туристических достопримечательностей 🏛️ Куала-Лумпура. Что вы увидитеМы сможем зайти в магазин, где продают сари. Посмотрим, как искусно плетут цветочные гирлянды, и узнаем для чего их используют. Заглянем в индийский ресторан, попробуем местный чай и узнаем название индийских сладостей.
Так как воскресенье день семейных закупок на рабочую неделю, то и мы пробежимся по продуктовым полкам с овощами, фруктами, специями. Не забыть бы прикупить благовоний для ежедневных молитв. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности, о которых идет речь;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»
    Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»
    Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»
    Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»
    Онлайн-экскурсия «Индийский квартал Куала-Лумпура»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия
    Юлия
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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