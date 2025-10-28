Пообедать в ресторане 420-метровой башни и увидеть роскошные дворцы и храмы
сен
сен
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встретим вас в аэропорту Куала-Лумпура и доставим в отель. После заселения — свободное время. По желанию и за доплату вы сможете заказать экскурсию в пещеры Бату или вечернюю экскурсию на реку светлячков.
Экскурсия по Куала-Лумпуру
После завтрака в 09:30 отправимся на обзорную экскурсию по городу. Длительность — 3,5 часа. Побываем на площади Независимости и увидим дворец короля Малайзии Истана Негара, полюбуемся национальной мечетью Масджид Негара и посетим буддийский храмовый комплекс Тянь Хоу.
Рассмотрим дворец султана Абудл Самада и сфотографируемся на фоне ж. -д. вокзала — наследия колониальной эпохи, которое входит в десятку самых красивых вокзалов в мире.
Заглянем на центральный рынок в поисках сувениров и местных деликатесов, побываем в старом городе Чайна-Таун, увидим устье рек Гомбак и Кланг — символ города, и башни Петронас.
Пообедаем в башне «Менара Куала-Лумпур». Вечером по желанию и за доплату посетим бар «Vertigo» — самый высокий бар в Малайзии с открытой террасой, откуда открывается головокружительная панорама города.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время встречи зависит от прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Куала-Лумпура, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.