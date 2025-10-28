После завтрака в 09:30 отправимся на обзорную экскурсию по городу. Длительность — 3,5 часа. Побываем на площади Независимости и увидим дворец короля Малайзии Истана Негара, полюбуемся национальной мечетью Масджид Негара и посетим буддийский храмовый комплекс Тянь Хоу.

Рассмотрим дворец султана Абудл Самада и сфотографируемся на фоне ж. -д. вокзала — наследия колониальной эпохи, которое входит в десятку самых красивых вокзалов в мире.

Заглянем на центральный рынок в поисках сувениров и местных деликатесов, побываем в старом городе Чайна-Таун, увидим устье рек Гомбак и Кланг — символ города, и башни Петронас.

Пообедаем в башне «Менара Куала-Лумпур». Вечером по желанию и за доплату посетим бар «Vertigo» — самый высокий бар в Малайзии с открытой террасой, откуда открывается головокружительная панорама города.