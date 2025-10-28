Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии

Пообедать в ресторане 420-метровой башни и увидеть роскошные дворцы и храмы

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
А не махнуть ли на выходные в Куала-Лумпур — город-сад с футуристичными небоскрёбами, полный огней, парков и старинных храмов? Вас ждёт обзорная экскурсия по мегаполису с посещением дворцов короля Малайзии и султана Абудл Самада, роскошный обед в телебашне «Менара Куала-Лумпур», а вечером желающие смогут выпить по коктейлю в баре «Vertigo» — самом высоком в стране, с открытой террасы которого открывается головокружительный вид на город.
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Уикенд в Куала-Лумпуре: 3 дня в столице Малайзии
Ближайшие даты:
2
сен
16
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встретим вас в аэропорту Куала-Лумпура и доставим в отель. После заселения — свободное время. По желанию и за доплату вы сможете заказать экскурсию в пещеры Бату или вечернюю экскурсию на реку светлячков.

2 день

Экскурсия по Куала-Лумпуру

После завтрака в 09:30 отправимся на обзорную экскурсию по городу. Длительность — 3,5 часа. Побываем на площади Независимости и увидим дворец короля Малайзии Истана Негара, полюбуемся национальной мечетью Масджид Негара и посетим буддийский храмовый комплекс Тянь Хоу.

Рассмотрим дворец султана Абудл Самада и сфотографируемся на фоне ж. -д. вокзала — наследия колониальной эпохи, которое входит в десятку самых красивых вокзалов в мире.

Заглянем на центральный рынок в поисках сувениров и местных деликатесов, побываем в старом городе Чайна-Таун, увидим устье рек Гомбак и Кланг — символ города, и башни Петронас.

Пообедаем в башне «Менара Куала-Лумпур». Вечером по желанию и за доплату посетим бар «Vertigo» — самый высокий бар в Малайзии с открытой террасой, откуда открывается головокружительная панорама города.

Экскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-Лумпуру
3 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время встречи зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Куала-Лумпура, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Куала-Лумпура

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
Гастрономические
Соборы и храмы
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Куала-Лумпура

Новогоднее путешествие на остров Бали и 2 дня в Куала-Лумпуре: с авиаперелётами из Москвы и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
14 дней
Новогоднее путешествие на остров Бали и 2 дня в Куала-Лумпуре: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Сбежать от зимы в солнечные Малайзию и Индонезию и выбрать отдых на свой вкус
Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, ...
28 дек
$3 184 за человека
Большое путешествие на остров Бали и 2 дня в Куала-Лумпуре: с авиаперелётами из Москвы и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Большое путешествие на остров Бали и 2 дня в Куала-Лумпуре: с авиаперелётами из Москвы и обратно
Отдохнуть в Малайзии и Индонезии, как пожелает душа
Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, ...
17 сен
$2 369 за человека
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Познакомиться с племенем, посетить чайную плантацию и священные храмы
Международный аэропорт Куала-Лумпур, до 10:00
28 окт
25 ноя
$1 225 за человека
У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Куала-Лумпуре
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ