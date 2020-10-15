Как добраться до Куала-Тренгану на самолёте
В Куала-Тренгану 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Mahmud Airport» вам не избежать
Список аэропортов Куала-Тренгану
- Султан Махмуд TGGSultan Mahmud Airport
Самые дешёвые билеты в Куала-Тренгану из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 224
|55м
|29.10.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|2 687
|13ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|3 800
|6ч 20м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|26 280
|35ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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