Как добраться до Куала-Тренгану на самолёте

В Куала-Тренгану 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Mahmud Airport» вам не избежать

Список аэропортов Куала-Тренгану

Султан Махмуд TGG Sultan Mahmud Airport

Самые дешёвые билеты в Куала-Тренгану из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇲🇾 Куала-Лумпура 1 224 55м из 🇲🇾 Джохора-Бару 2 687 13ч 5м (⇵1) из 🇲🇾 Пенанга 3 800 6ч 20м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 26 280 35ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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