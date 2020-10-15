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Летим в Куала-Тренгану

Как добраться до Куала-Тренгану на самолёте

В Куала-Тренгану 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Mahmud Airport» вам не избежать

Список аэропортов Куала-Тренгану

  1. Султан Махмуд TGG
    Sultan Mahmud Airport

Самые дешёвые билеты в Куала-Тренгану из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 22455м
29.10.2020из 🇲🇾Джохора-Бару2 68713ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇲🇾Пенанга3 8006ч 20м (⇵1)
08.01.2021из 🇷🇺Москвы26 28035ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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